فيلم "النمر الأسود" يحصد مليار دولار منذ بداية عرضه

حقق فيلم "النمر الأسود" Black Panther إيرادات بقيمة مليار دولار في دور السينما حول العالم، ليكون الفيلم الخامس من إنتاج ديزني مارفيل يونيفرس الذي يصل إلى هذا الرقم.

والفيلم من بطولة شادويك بوزمان، الذي يؤدي دور محارب الجريمة حاكم "واكاندا"، وهي دولة إفريقية من عالم الخيال لديها التكنولوجيا الأكثر تقدما على وجه الأرض.

ويشارك في العمل الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونغو، ومايكل بي جوردان، ودانييل كاليوا، بالإضافة إلى مارتن فريمان بطل فيلم "ذا هوبيت" والذي يؤدي دور عميل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يُدعى إيفريت روس.

وحظي الفيلم بإشادات من قبل النقاد وشخصيات بارزة، منها ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وذلك في ضوء أن غالبية فريق العمل من ذوي البشرة السوداء، بما في ذلك المخرج راين كوغلر.

مصدر الصورة GETTY IMAGES FOR DISNEY Image caption لوبيتا نيونغو ومايكل بي جوردان وشادويك بوزمان

وقال جيف بروك محلل إيرادات السينما "أرى الفيلم وكأنه انهيار لجدار عملاق. في ضوء ما حققه النمر الأسود، أرى أنه لا يمكن لأي شركة إنتاج أن تدعي أن أفلام السود لا تسافر بعيدا وأنها تحصل على اهتمام ضئيل في الخارج".

وأشارت البيانات التي نشرتها شركة ديزني إلى أن مبيعات تذاكر الفيلم تجاوزت مليار دولار في أول 26 يوما من طرحه في دور العرض.

وقال موقع "آي إم دي بي" المتخصص في معلومات السينما إن 32 فيلما فقط في تاريخ السينما العالمية هي التي باعت تذاكر بقيمة تتجاوز مليار دولار، من بينها "سكاي فول" أحد أفلام جيمس بوند عام 2012، و"الجميلة والوحش" في 2017 بطولة إيما واتسون، وفيلم الرسوم المتحركة "فروزن".

ومنذ أيام، أظهرت بيانات في بريطانيا أن مبيعات النمر الأسود تجاوزت تلك الخاصة بأفلام أبطال خارقين آخرين مثل "الرجل الحديدي"، و"ثور"، وكابتن أمريكا"، وذلك بعد تحقيق إيرادات بلغت 35.4 مليون جنيه إسترليني في ثلاثة أسابيع.

ومن بين 18 فيلما، هي إجمالي إنتاج مارفل حتى الآن، تمكن فيلمان فقط من تحقيق إيرادات قريبة من هذا في بريطانيا، وهما "أفنجرز: أيج أوف ألترون" في عام 2015 والذي بلغ إجمالي إيراداته 40 مليون إسترليني، و فيلم "أفنجرز" في عام 2012 الذي بلغ إجمالي إيرداته 40.3 مليون جنيه إسترليني.

مصدر الصورة MARVEL/DISNEY Image caption نيونغو مع الممثلة البريطانية ليتيتيا رايت في مشهد من الفيلم

ومنذ البداية، كانت هناك مؤشرات سابقة على نجاح الفيلم، إذ جاءت مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في الأسبوع الأول من العرض ضعف التوقعات.

ونشر مخرج الفيلم كوغلر خطابا يشكر من خلاله الجمهور لدعمهم العمل، قائلا "تعجز الكلمات عن التعبير عن امتناني لكم في هذه اللحظة".

وأضاف "لم نكن نتخيل أن تقبلوا على الفيلم بهذه القوة ولو استغرق عرضه مليون سنة. شكرا لكم لهذه الهدية الرائعة التي قدمتوها لفريق عمل الفيلم، وهي فرصة أن نشارككم هذا الفليم، الذي صببنا فيه قلوبنا وأرواحنا".

ووصفت المخرجة باتي جينكينز، محطمة الأرقام القياسية لعام 2017 بفيلمها "ووندر وومان"، فيلم النمر الأسود بأنه "نجاح مذهل وهادف".