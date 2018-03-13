صور تعرض للمرة الأولى لأول ظهور للبيتلز في الولايات المتحدة

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS Image caption التقط مايك ميتشيل صور البيتلز في أول حفل لهم في الولايات المتحدة عام 1964

كُشف النقاب عن أكثر من 350 صورة تظهر للمرة الأولى لفريق "بيتلز" الغنائي أثناء حفلين في بداية مسيرته بالولايات المتحدة، وذلك استعدادا لعرضها للبيع في صالة مزادات.

والتقط هذه الصور مايك ميتشيل لأعضاء الفرقة الأربعة أثناء وصولهم إلى موقعي الحفلين، لعقد مؤتمرين صحفيين وأثناء الغناء على المسرح في واشنطن وبالتيمور في عام 1964.

وكان ميتشيل يبلغ من العمر 18 سنة عندما التقط هذه الصور في إضاءة طبيعية لأنه لم يكن بمقدوره شراء إضاءة للكاميرا التي كان يستخدمها.

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS

ومن المتوقع أن تُباع الأفلام مقابل أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني عند بيعها في صالة مزادات أوميغا في 24 مارس/ آذار الجاري.

ويبلغ إجمالي عدد الصور التي تباع بحقوق الملكية الفكرية 413 صورة، بينها 46 صورة عرضت من قبل أثناء مزاد في واشنطن عام 2011.

وقال بول فيرويذر، مسؤول دار المزادات، إنه "أرشيف مذهل. فهذه المجموعة الفريدة من الصور من حيث الزاوية والإضاءة تجعلها مختلفة عن جميع ما التقط من صور للبيتلز في تلك الفترة".

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS

والتقط ميتشيل هذه المجموعة من الصور للفريق الغنائي عندما قدم أول حفل له في الولايات المتحدة في قاعة كولسيوم في واشنطن يوم 11 فبراير/ شباط 1964 بعد ظهورهم في برنامج إد سوليفان.

وكان المصور الشاب، آنذاك، موجودا أيضا في حفل البيتلز الذي أقيم في سبتمبر/ أيلول من نفس العام في قاعة "بالتيمور سيفيك سنتر". كما تمكن في ذلك الحفل من اعتلاء خشبة المسرح حيث اتيحت له زاوية أفضل لالتقاط الصور.

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS

وقال ميتشيل "كنت متحمسا جدا لأن أحصل على شيء فريد قدر استطاعتي".

وأضاف "تفقدت خشبة المسرح فلم أجد أحدا هناك، فكرت وتساءلت كيف يكون الحال إذا صعدت إلى هناك وما الذي يمكنني أن أحصل عليه على خشبة المسرح".