ناشونال جيوغرافيك تقر بـ"ماضيها العنصري"

مصدر الصورة SHUTTERSTOCK Image caption نشر أول عدد لناشونال جيوغرافيك عام 1888

قالت مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية إن تغطيتها السابقة للشعوب حول العالم كانت عنصرية.

وقالت سوزان غولدبرع رئيسة تحريرناشونال جيوغرافيك إن المجلة تجاهلت الأمريكيين غير البيض وأظهرت الجماعات العرقية الأخرى على أنها بربرية أو غريبة، و"روجت كل انواع الصور النمطية".

وخصصت المجلة عددها لشهر إبريل للأعراق وطلبت من مؤرخ بحث أعدادها السابقة.

وقررت المجلة دراسة تغطيتها السابقة بمناسبة الذكرى الخمسين على مقتل مارتن لوثر كينغ، الذي كان من أبرز زعماء حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

وقالت غولدبرغ في مقال بعنوان "على مدى عقود، كانت تغطيتنا عنصرية".

وقالت غولدبرغ إن بعض المواد في أرشيف المجلة تركتها "ذاهلة"، ومن بينها صورة عام 1916 لأحد السكان الأصليين لاستراليا تحمل تعليقا يقول "سود من جنوب استراليا: هؤلاء المتوحشون من أقل البشر ذكاء".

وقال إدوين ماسون، الأستاذ المساعد في جامعة فرجينيا، الذي طلبت منه المجلة دراسة أعدادها السابقة، إن ناشونال جيوغرافيك لم تفعل شيئا سوى دعم الرؤية العنصرية في مجلة ذات "نفوذ واسع".

وقال ماسون إنه حتى السبعينيات تجاهلت ناشونال جيوغرافيك الأمريكيين غير البيض، ولم تظهرهم إلا كعمال أو خدم في المنازل.

كما أشار ماسون أيضا لصور للسكان الأصليين للولايات المتحدة في تعاملهم مع التكنولوجيا الغربية، خالقة مقارنة بين "نحن وهم" وبين "المتحضر والهمجي".

وقارن ماسون مقالا عن جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري نشرت عام 1962 ومقالا آخر عن الموضوع ذاته عام 1977، ويظهر المقال الثاني معارضة الزعماء السود للنظام.

وقال ماسون "لم يكن مقالا يتسم بالكمال ولكنه أقر بوجود اضطهاد".

ولكن ماسون اقر أيضا بمجهودات المجلة حتى في خلال هذه الفترة بتعريف قرائها بالعالم.

وقال "يمكننا القول إن المجلة فتحت عيون الكثيرين وفي نفس الوقت أغمضتها".

حقائق عن ناشونال جيوغرافيك

ظهر العدد الأول للمجلة في سبتمر/أيلول 1888 بعد انشاء جمعية أهلية لا تهدف للربحية اسمها "الجمعية الجغرافية الوطنية".

توزع المجلة ستة ملايين نسخة في العالم، انخفاضا من 12 مليون نسخة في الثمانينيات.

كانت في الأصل مجلة تعتمد على المقالات والنصوص قبل أن تعتمد على التغطية بالصور في عددها ليناير/كانون الثاني 2005.

في عام 1982 عدلت الصحيفة صورة لأهرامات الجيزة في مصر، مما أدي لأول فضيحة لتعديل الصور في العالم.