لقطات من حياة جيفنشي أيقونة الموضة الفرنسية
فيما يلي مجموعة من الصور التي تحكي مشوار حياة أيقونة الموضة الفرنسية، أوبير دي جيفنشي، الذي تسابقت جميلات العالم على ارتداء تصاميمه.
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Getty Images
ولد أوبير جيمس تافين دو جيفنشي عام 1927 لأسرة أرستقراطية، في مدينة بوفيه الفرنسية، وأسس بيت أزياء "جيفنشي" في خمسينيات القرن الماضي وهو في سن الرابعة والعشرين. والصورة له خلال أول عرض أزياء لموسم الربيع عام 1952.
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Alamy
بعد أن التقى الممثلة أودري إيبورن لتصميم مجموعة من الأزياء لفيلم "سابرينا"، بدأت بينهما علاقة صداقة قال عنها إنها أصبحت "نوعا من الزواج"، وقالت إيبورن عن جيفنشي إنه "أكثر من مصمم أزياء، إنه صانع شخصية".
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Alamy
صمم جيفنشي أزياء شخصية لإيبورن، فضلا عن أزياء لالتقاط الصور خلال عقود، كما صمم أزياء أشهر أفلامها مثل "وجه مضحك" و"إفطار عند تيفاني". وأصبح فستانا أسود اللون، صممه لإيبورن في عام 1961، أكثرهم شهرة. وقال عام 2010: "الفستان الأسود الصغير أصعب من أي شئ يمكن تصوره، نظرا لضرورة الحفاظ على بساطته".
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Getty Images
كانت جاكلين كينيدي، سيدة أمريكا الأولى السابقة، واحدة من بين أشهر الشخصيات التي تعاملت من جيفنشي، وتظهر هنا في الصورة ترتدي ملابس حداد من تصميمه خلال مراسم جنازة زوجها، الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، عام 1963.
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Alamy
تعد فترة خمسينات وستينيات القرن الماضي أعواما ذهبية في مشوار جيفنشي، لكن المصمم لم يتوقف عن وضع لمساته الابتكارية بعد ذلك، ووصف بأنه عملاق الموضة بمعنى الكلمة، والصورة عام 1979 خلال عرض "أحدث صيحات الموضة" لموسم الربيع.
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AFP/Getty
باع جيفنشي شركته إلى مويه إنيسي لوي فويتون عام 1988، لكنه استمر على رأس فريق التصميم حتى تقاعده عام 1995. وتولى بعده مجموعة أخرى من المصممين، من بينهم جون غاليانو، وأليكسندر ماكوين، وريكاردو تيسي.
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AFP/Getty
قدم جيفنشي مجموعته الأخيرة لموسمي الخريف والشتاء عام 1995 و1996 ليختتم مشوارا مهنيا استمر 43 عاما. ويقال إنه قبل العرض قال لأصدقائه: "توقفت عن تصميم الفساتين، لكني لم أتوقف عن الاكتشاف. الحياة أشبه بكتاب، لابد أن يعرف الإنسان من أين يقلب الصفحة".
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AFP/Getty
عاش جيفنشي بعد تقاعده حياة هادئة، وظهر خلال بعض فعاليات تكريمه عن مشوار عمله. والصورة عام 2016 خلال فعاليات معرض بعنوان "مع حبي إلى أودري" بمناسبة الاحتفال بصداقة مع النجمة استمرت 40 عاما مع تصاميمه.
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Victor Skrebneski via Givenchy
ونعى بيت أزياء "جيفنشي" صاحبه الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما، ووصفه بأنه "رمز الأناقة الباريسية لأكثر من نصف قرن". وقال فيليب فينيه، شريكه ومصمم الأزياء السابق، إنه توفي أثناء نومه يوم السبت.
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