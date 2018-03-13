لقطات من حياة جيفنشي أيقونة الموضة الفرنسية

صمم جيفنشي أزياء شخصية لإيبورن، فضلا عن أزياء لالتقاط الصور خلال عقود، كما صمم أزياء أشهر أفلامها مثل "وجه مضحك" و"إفطار عند تيفاني". وأصبح فستانا أسود اللون، صممه لإيبورن في عام 1961، أكثرهم شهرة. وقال عام 2010: "الفستان الأسود الصغير أصعب من أي شئ يمكن تصوره، نظرا لضرورة الحفاظ على بساطته".