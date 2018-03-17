مصدر الصورة Banksy artworkImage copyright Image caption زهرة دوغان حكم عليها بالسجن لرسمها بلدة نصيبين ذات الغالبية الكرديى وهي شبه مدمرة بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين اكراد

كشف فنان الغرافيتي البريطاني المجهول بانكسي عن لوحة عملاقة له في نيويورك يلفت بها الأنظار إلى سجن الرسامة التركية زهرة دوغان في بلادها

ويظهر وجه الرسامة في اللوحة وراء القضبان وآخر القضبان رسم على شكل قلم، وعلى في أسفل اللوحة دعوة إلى الإفراج عنها.

وقد حكم على زهرة بالسجن عامين و8 أشهر لرسمها لوحة لبلدة نصيبين جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية.

وصورت زهرة في لوحتها البلدة وقد تحولت إلى ركام خلال المواجهات بين أجهزة الأمن التركية والمتمردين الأكراد، والعلم التركي يلف البنايات المدمرة.

ونشرت الرسامة لوحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ثم اعتقلت وقدمت للمحاكمة.

ورسم بانكسي على جدار شهير وأنجزها مع رسام آخر يدعى بورف تعرض هو أيضا إلى السجن.

ويعتقد أن الرسامة تتقاسم الزنزانة مع 40 سجينة وتتلقى زيارات من وقت إلى آخر.