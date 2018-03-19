"النمر الأسود" يتفوق على "مهاجمة القبور" في عائدات شباك التذاكر بالولايات المتحدة

مصدر الصورة MARVEL/DISNEY Image caption نيونغو مع الممثلة البريطانية ليتيتيا رايت في مشهد من "النمر الأسود"

لا يزال فيلم "النمر الأسود" متربعا على قمة عائدات شباك التذاكر في الولايات المتحدة، محققا في أسبوعه الخامس 27 مليون دولار من 3834 دارا للعرض.

وجاء فيلم "مهاجمة القبور" من بطولة أليسيا فيكاندر في المرتبة الثانية في نهاية الأسبوع الأولى لعرضه محققا 23.5 مليون دولار من 3854 دارا للعرض.

واحتل فيلم "لا يسعني فقط إلا أن أتخيل" في المرتبة الثالثة، متخطيا التوقعات، حيث حقق 17.1 مليون دولار من 1629 دارا للعرض. وتتوقع لايونزغت رودسايد أتراكشنز، الشركة المنتجة للفيلم، الذي تدور أحداثه عن قصة حقيقية عن مؤلف الاغنية التي تعطي اسمها للفيلم، توسع عرض الفيلم في ألفي دار عرض الأسبوع القادم.

فيلم "النمر الأسود" يحصد مليار دولار منذ بداية عرضه

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "تجاعيد الزمن"، وهو فيلم عن الترحال في الزمن، حيث حق 16.6 مليون دولار في 3980 دارا للعرض، مما يرفع عائداته منذ طرحه في دور العرض منذ عشرة أيام إلى 61.1 مليون دولار.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أليسيا فيكاندر في افتتاح فيلم "مهاجمة القبور"

واحتل فيلم "مع حبي، سايمون"، الذي تدور أحداثه حول صبي مثلي في فترة المراهقة، في المرتبة الخامس، حيث حقق 11.5 مليون دولار في 2402 دارا للعرض. ويشكل النساء 58 في المئة من مشاهدي الفيلم.

وأصبح "النمر الأسود" سابع فيلم على الإطلاق تتخطى عائداته 600 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وهو ثاني أسرع فيلم يصل إلى هذا المبلغ من العائدات في شباك التذاكر.

وتربع "النمر الأسود" على قمة عائدات دور العرض على مدة خمسة أسابيع، وهو أول فيلم يحقق هذه النتيجة منذ فيلم "أفاتار" عام 2009.

وحقق الفيلم 605.1 مليون دولار في 31 يوما. ومن المتوقع أن تتخطى عائدات الفيلم عائدات فيلم "حرب النجوم: الجيداي الأخير" ليحتل المرتبة السادسة