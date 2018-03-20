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أعلنت الممثلة سنثيا نيكسون، بطلة مسلسل "الجنس والمدينة"، أنها تعتزم الترشح لمنصب حاكم ولاية نيويورك.

وتعتزم نيكسون، التي لعبت دور ميراندا هوبز في المسلسل، أن تكون منافسا للحاكم الحالي أندرو كومو عن الحزب الديمقراطي.

ولم تشغل الناشطة الليبرالية التي يبلغ عمرها 51 عاما، أي منصب انتخابي.

من هي سنثيا نيكسون؟

لعبت نيكسون دور المحامية ميراندا هوبز في مسلسل "الجنس والمدينة" منذ عام 1998 إلى عام 2004. وفازت بجائزة إيمي عن دورها عام 2004.

وقدم لها الجائزة في ذلك العام شخصية تلفزيونية شهيرة أخرى، وهي دونالد ترامب، الذي شاركت في مسيرة ضده منذ فترة قصيرة.

وتزوجت نيكسون صديقتها كرستين مارينوني عام 2012.

وكانت مارينوني، وهي من الناشطات في مجال حقوق المثليين، تعمل مع عمدة مدينة نيويورك الديمقراطي بيل دي بلاسيو، حتى استقالت منذ شهر.

ودعمت كل من مارينوني ونيكسون حملة دي بلاسيو للحصول على منصب عمدة نيويورك ماديا.

ماهي وعود نيكسون الانتخابية؟

مصدر الصورة AFP Image caption تزوجت نكسون صديقتها كرستين مارينوني عام 2012

أعلنت نيكسون ترشحها في فيديو قالت فيه "أحب نيويورك. لم أرد قط أن أعيش في أي مكان آخر. ولكن بعض الأمور يجب أن تتغير".

وقالت نيكسون في الفيديو "نود أن تعمل حكومتنا مجددا على الرعاية الصحية وإنهاء عمليات السجن الجماعي وإصلاح نظام المترو".

وأضاف "تعبنا من الساسة الذين يهتمون بعنوان الصحف والسلطة أكثر من اهتمامهم بنا".

ونيكسون من أنصار المساواة في التعليم في نيويورك.

وقالت نيكسون "نحن أقل ولاية من حيث المساواة، حيث يوجد لدينا ثراء فاحش وفقر مدقع".

ما هي فرصها للفوز؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب يقدم جائزة إيمي لنكسون

إن فازت نيكسون، ستكون أول امرأة وأول مثلية تتولى منصب حاكم نيويورك.

وتصفها حملتها بأنها بديل تقدمي لكومو الذي يمثل الوسط.

وعادة ما ينظر إلى كومو، الذي يبلغ عمره ستين عاما ويعتزم الترشح لفترة ثالثة، على أنه مرشح سياسي محتمل عام 2020.

وقال كومو الأسبوع الماضي "لا أشعر بالقلق عمن سترشح. هناك من سيترشحون. هذا ما تعنيه الانتخابات".

ولكن قد يتوجب على كومو القلق من اليسار. وستكتسب حملة نيكسون بعض الشجاعة من المنافسة غير المتوقعة التي مثلها ترشح محاضرة جامعية من اللبراليين الديمقراطيين في انتخابات عام 2014.