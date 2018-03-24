عشرة نجوم اقتحموا عالم السياسة: أحدثهم بطلة "الجنس والمدينة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption أقامت سنتيا أول مؤتمراتها الانتخابة في بروكلين الاثنين الماضي

أعلنت سنثيا نيكسون، بطلة المسلسل الأمريكي "الجنس والمدينة"، نيتها الترشح لمنصب حاكم ولاية نيويورك، لتنافس الحاكم الحالي أندرو كيومو والمرشح للمنصب عن الحزب الديمقراطي.

يأتي ذلك بعد إعلان ستايسي داش، نجمة فيلم "كلوليس"، الشهر الماضي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لولاية كاليفورنيا.

واقتحم عدد كبير من النجوم عالم السياسة في الماضي، ما يدعونا إلى مناقشة دوافعهم للزج بأنفسهم إلى عالم العمل السياسي.

وتقول شارون كوين، أستاذة علم نفس الإعلام في جامعة سالفورد إن "الواقع يشير إلى تحقيق رونالد ريغان ودونالد ترامب نجاحا كبيرا في عالم السياسة".

وأضافت أن "عرضهم لأنفسهم في المجال العام، يدفع الناس إلى الإحساس بوجودهم واعتبارهم أصدقاء أو أشخاص يشتركون معهم في الكثير من السمات. ويزيد هذا من إعجاب الناس بهم، والألفة معهم، والثقة فيهم، وهي العوامل الأساسية التي تحدد نجاح المرشح السياسي من عدمه".

وأشارت إلى أن خلفية بعض هؤلاء الممثلين والنجوم في التمثيل قد تكون من العوامل التي تجعلهم مناسبين للعمل السياسي، مرجحة أن هؤلاء النجوم "مدربون على التواصل الفعال مع الجمهور. وأظهرت أبحاث أن المهارات غير اللفظية لا تقل أهمية عند خطاب الناخبين عما يقوله المرشحون".

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلنت كاتي بيري تأييدها الصرح لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الماضية

وقالت إن أغلب السياسيين يؤكدون أن لديهم شعورا مستمرا بأنهم "محاصرون من قبل الإعلام"، وهو ما قد يردع أشخاص عاديين عن الدخول إلى عالم السياسية رغم اهتمامهم بالشأن العام للمجتمع ورغبتهم في التغيير.

وتابعت: "وما يمنع هؤلاء من اقتحام المجال السياسي هو أنهم - وذويهم - سوف يدفعون الثمن. أما النجوم، فيعرفون كيف يتعاملون مع ذلك ولديهم بالفعل استراتيجيات للتكيف مع وضع كهذا. وأنصح بإخلاص بأن يتلقى السياسيون تدريبا على ذلك".

ولا تقتصر مشاركة النجوم في العمل السياسة على العمل بأنفسهم، بل هناك من بينهم من يلجأ إلى الترويج لآرائه السياسية عبر تأييد مرشح بعينه.

وكانت كاتي بيري والمطربة بيونسيه من النجمات اللاتي أيدن هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الماضية في الولايات المتحدة في 2016.

في المقابل، يرى ماتيو برغاميني، من حركة "شاوت آوت بريطانيا"، أن هناك مغالطة فيما يدعيه البعض من أن الاعتماد على النجوم لإضفاء قدر أكبر من الجاذبية على العمل السياسي يعمل بفاعلية أكبر مع فئة الشباب.

وأضاف، في مقال كتبه لهافنغتون بوست، أن "هذا يكرس للأسطورة التي تقول إن الشباب ليس لديهم الاهتمام الكافي بمستقبلهم، وإنهم لن يبدوا اهتماما ما لم يقدم لهم أحد ما يدفعهم إلى الاهتمام بالشأن العام في غلاف براق. لكني أرى أن الشباب يستحقون منا ثقة أكبر من ذلك".

يتضح من ذلك أن اقتحام النجوم للمجال السياسي شيء جيد، فإلى أي حد انتشرت هذه الظاهرة؟ هذا هو ما نلقي المزيد من الضوء عليه من خلال استعراض أهم النجوم الذين تحولوا إلى سياسيين.

1.آرنولد شوارزنيغر

مصدر الصورة Huw Evans picture agency Image caption أعلن شوارزنغر حالة الطواري المالية في ولاية كاليفورنيا عام 2009

شاب أمريكي من أصول نمساوية، فاز بلقب "أجمل رجل في الكون" وهو في العشرين من عمره، وكانت بداية انطلاقه إلى بطولة عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها سلسلة أفلام "تيرمينيتور".

وانتُخب شوارزنيغر حاكما لولاية كاليفورنيا عام 2003، وتولى المنصب لفترتين متتاليتين. ويُعرف بلقبين كان لعمله السياسي دخلا في ظهورهما، وهما "آرني" و"ذا غوفرنيتور".

2.كاتي برايس

Image caption تضمنت وعود برايس الانتخابية عمليات تجميل مجانية للجميع

هي عارضة أزياء بريطانية مشهورة، خضعت لعدد من جراحات التجميل. ونافست على تمثيل بريطانيا في مسابقة "يوروفيجن" للموسيقى. كما تُعرف بزيجاتها المتعددة، وكونها من مؤلفي أكثر الكتب مبيعا.

مسيرتها السياسية

تعهدت برايس بتوفير جراحات التجميل مجانا للجميع، وإقامة المزيد من شواطيء العراة، وإلغاء رسوم انتظار السيارات، وذلك في حملتها للانتخابات التي خاضتها مستقلة على مقعد البرلمان لمانشستر، وستريتفورد، أورموستون. ورغم وعودها الانتخابية البراقة، حصلت برايس على 713 صوتا فقط.

أشهر أقوالها

"أعرف أنني سوف أتلقى ضربة قاصمة، لكن لا يوجد من يجيد تلقي هذه الضربات مثلي".

3. ماني باكياو

مصدر الصورة Huw Evans picture agency Image caption كان باكياو أول ملاكم يلعب في الأوزان الأربعة للعبة

هو الفلبيني بطل عالم في الملاكمة. فاز باللقب 11 مرة. كما أنه الملاكم الأول في تاريخ اللعبة الذي تنقل بين أربعة أوزان مختلفة في الملاكمة، وهي وزن الذبابة، ووزن الريشة، والوزنان الخفيف والمتوسط.

وانتُخب باكياو عضوا في مجلس النواب في الفلبين عام 2010، كما انتُخب عضوا في مجلس الشيوخ عام 2016. ويعرف باكياو بلقب "باك مان المدمر".

4. رونالد ريغان

مصدر الصورة AFP

ممثل أمريكي قام ببطولة عدد من أفلام الغرب الأمريكي، أشهرها "محاكمة سانتا في" مع النجمين إيرول فلين وأوليفيا دي هافيلاند، والفيلم الذي رُشّح لجائزة الأوسكار "صف الملوك".

وبدأ ريغان مسيرته السياسية من منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، ثم تولى رئاسة الولايات المتحدة فترتين من 1981 إلى 1989.

ويعرف بألقاب منها "غرايت كوميونكايتور". وكان اسمه الحركي لدى الخدمة السرية لحراسة الرئيس الأمريكي "رو هايد".

5. غليندا جاكسون

Image caption أعلنت نجمة السينما غليندا جاكسون اعتزال السياسة في 2015، والعودة للتمثيل مرة أخرى

حصلت النجمة البريطانية على جائزتي أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "نساء في حب" و"تاتش أوف كلاس"، علاوة عن جائزة إيمي عن دروها في المسلسل التلفزيوني "إليزابيث آر".

وانتُخبت جاكسون عضوا في البرلمان البريطاني عن هامستيد وهايغايت عام 1992 عن حزب العمال. وتولت منصب وزير دولة في وزارة توني بلير عام 1997. لكنها أعلنت اعتزال السياسة عام 2015، مفضلة إفساح المجال للآخرين، مع الإعلان عن عودتها إلى التمثيل.

أشهر أقوالها: "أهم شيء في التمثيل أن يجيد الممثل الضحك والبكاء، فإذا أردتُ الضحك استحضرت ذكرياتي الجنسية، وإذا أردت البكاء استدعيتها أيضا".

6. آل مري

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز الممثل الكوميدي آل مري على زعيم حزب الاستقلال البريطاني في انت

من أبرز نجوم عروض الكوميديا في بريطانيا. اشتُهر بتجسيد شخصية "باب لاندلورد" المتحدث اللبق الذي ظهر في عدد من الأعمال الكوميدية قبل أن يطلق برنامجه الساخر الخاص أل مورايز هابي أور.

أعلن مري ترشحه للبرلمان عام 2015، في دائرة ساوث ثانيت، أمام نايجل فاراج رئيس حزب الاستقلال البريطاني. لكنه لم يفز بأكثر من 318 صوتا.

أشهر أقواله: "يبدو أن بريطانيا أصبحت مستعدة لرجل يلوح بإناء، عارضا على الناس حلولا بديهية".

7. عمران خان

مصدر الصورة Getty Images Image caption يطمح خان أن يكون رئيس الوزراء القادم في باكستان

قاد عمران خان فريق الكريكيت الوطني في باكستان إلى الفوز بكأس العالم في اللعبة، بعد هزيمة فريق إنجلترا عام 1992، وهو اللقب الوحيد الذي فازت به باكستان. كما أنه متزوج من نجمة المجتمع البريطانية المعروفة جيميما غولدسميث.

أسس خان حزب حركة الإنصاف السياسي عام 1996. وهُزم خان في الانتخابات عام 2013 ورغم الهزيمة، لكنه لا يزال يحلم بأن يكون رئيسا للوزراء في باكستان بعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في يوليو/تموز المقبل.

واكتسب البطل الرياضي والسياسي الباكستاني خان لقب "أسد لاهور".

8. وايكليف جين

مصدر الصورة Getty Images Image caption رفض طلب ترشح وايكليف جين لرئاسة هاييتي لعدم استيفاء الشروط في 2010

مغني راب من هاييتي، فاز بثلاثة من جوائز "غرامي" مع فرقة موسيقى هيب-هوب "فيوغيز". ثم بدأ بعدها مسيرة فنية مستقلة، وحقق نجاحا كبيرا.

بعد الدور الذي لعبه في إغاثة المتضررين من زلزال 2010 في هاييتي، تقدم جين بأوراق ترشحه لرئاسة البلاد، لعدم استيفاء شرط الإقامة لمدة خمس سنوات في هاييتي قبل الانتخابات الرئاسية.

أشهر أقواله: "من المهم أنني أصبحت ناجحا. ويقولون أن المرء يعمل بحب، وأتفق معهم كثيرا. نحن نحب ما نعمل، لكننا نريد النجاح أيضا".

9. شيرلي تمبل

مصدر الصورة Getty Images Image caption تقلدت شيرلي تمبل منصب سفيرة الولايات المتحدة في غانا وتشيكسلوفكيا

تتمتع بشهرة عالمية منذ أن كانت في السابعة من عمرها، عن فيلم "عيون لامعة". كما أصبحت أول طفلة تُكرّم بمنحها جائزة أوسكار مصغرة، عن إنجازاتها السينمائية سنة 1935.

وتقدمت لانتخابات مجلس الشيوخ عام 1967، لكنها لم تفز. كما عُينت سفيرة للولايات المتحدة إلى غانا عام 1974، وإلى تشيكسلوفاكيا عام 1989.

أشهر أقوالها: "لا أصدق وجود سانتا كلوز منذ أن كنت في السادسة من عمري، لكن أمي أخذتني إلى أحد المراكز التجارية الكبيرة لرؤيته، فطلب مني توقيعا تذكاريا".

10. دونالد ترامب

مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتقى ترامب كرسي الرئاسة دون أي خبرة أو مؤهلات سياسية سابقة

يُعرف ترامب بفصله للخاسرين في برنامج "المبتديء". وهو أيضا أحد الأثرياء الذين يرتادون ملاعب الغولف بانتظام في الولايات المتحدة كما يمتلك جامعة ترامب، وهي شركة خدمات تعليمية تخصصت في التدرب على إدارة المشروعات العقارية، لكنها أُغلقت عام 2010.

وأصبح ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، دون أن يتقلد أي منصب سياسي قبل الرئاسة، في غياب كامل لأي مؤهلات في العمل السياسي.