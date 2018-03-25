بيع صور جديدة لـ "البيتلز" البريطانية بـ 250 ألف جنيه إسترليني

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS Image caption المصور الشاب مايك ميتشل التقط الصور لفرقة البيتلز في أول ظهور لهم بالولايات المتحدة الأمريكية

بيعَ أكثر من 350 صورة لم تُعرض من قبل لفرقة البيتلز البريطانية التقطت خلال أول حفلين للفرقة بالولايات المتحدة 253 ألفا و200 جنيه إسترليني في المزاد.

والتقط المصور الشاب مايك ميتشل الصور للرباعي الغنائي عند وصولهم إلى مقر الحفلين، وذلك خلال مؤتمرات صحفية قبل بدء العرض وعلى خشبة المسرح في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ومدينة بالتيمور عام 1964.

واشترت دار أوميغا للمزادات مجموعة من 413 صورة "نيغاتيف" مع حقوق النشر مقابل 253 ألفا و200 إسترليني.

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وعرضت 46 صورة من تلك الصور من قبل عند طرحها للبيع في المزاد عام 2011.

وبيعت صورة لسيارة جورج هاريسون، وهي "مرسيدس إيه إم جي" السوداء التي اشتراها عام 1984، مقابل 43 ألفا و200 جنيه إسترليني.

والتقطت ميتشل الصور للفرقة البريطانية في أول حفل لهم على الإطلاق في الولايات المتحدة في قاعة كوليزيوم بواشنطن في 11 فبراير/ شباط عام 1964، وذلك بعد يومين فقط من ظهورهم الشهير في برنامج إد سوليفان.

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS Image caption ميشتل يقول إن كان متحمسا للغاية لالتقاط "صور فريدة من نوعها"

وكان ميتشيل يبلغ من العمر 18 سنة عندما التقط هذه الصور في إضاءة طبيعية لأنه لم يكن بمقدوره شراء إضاءة للكاميرا التي كان يستخدمها.

وكان المصور الشاب آنذاك موجودا أيضا في حفل البيتلز الذي أقيم في سبتمبر/ أيلول عام 1964 في قاعة "بالتيمور سيفيك سنتر"، كما تمكن في ذلك الحفل من اعتلاء خشبة المسرح حيث أتيحت له زاوية أفضل لالتقاط الصور.

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS Image caption الصور التي تعرض لأول مرة تظهر فرقة البيتلز أثناء وجودها بالولايات المتحدة

مصدر الصورة MIKE MITCHELL/OMEGA AUCTIONS

وقال ميتشيل "كنت متحمسا جدا لأن أحصل على شيء فريد قدر استطاعتي."

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وقال بول فيرويذر، مسؤول دار المزادات، إنها "مجموعة صور مذهلة... وتبرهن أن سوق فرقة البيتلز لا يزال قويا كما كان في الماضي."

واشترى هاريسون سيارته "مرسيديس 500 سيل إيه إم جي" السوداء عام 1984 مقابل 85 ألف جنيه إسترليني، وظلت معه لنحو 16 عاما.

مصدر الصورة OMEGA AUCTIONS/D BREWIS Image caption هريسون اشترى السيارة من شركة "ستراتونز من ويلمسلو" لبيع السيارات

ظهرت السيارة في الفيديو الرسمي الترويجي لأغنية "ريل لف" (Real Love).

ومن بين الصور الأخرى المباعة في دار "نيوتن-لي-ويلووز" سجل لقضاء ليلة في فندق "ذا بول" بمدينة بيتربرة البريطانية وقعه المطربون الأربعة بجوار توقيع مدير الفرقة، بريان إبشتاين.

وبيعت صورة السجل مقابل 9 آلاف و840 جنيها إسترلينيا.