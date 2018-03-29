ممثلة سابقة في قناة ديزني تنضم للمكتب الصحفي لترامب

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ستنضم كارولين سنشاين، الممثلة السابقة في قناة ديزني التلفيزيونية، إلى المكتب الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد لعبت كارولين البالغة من العمر 22 عاما في الفترة ما بين عامي 2010 و 2013، دور البطولة في مسلسل "شيك إت آب"، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصين المراهقين، . كما ظهرت كارولين في العديد من الأفلام السينمائية.

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وقالت ليندزي والترز، المتحدثة باسم المكتب الصحفي في البيت الأبيض لقناة سي إن إن الإخبارية، إن "سنشاين ستنضم لموظفي البيت الأبيض كصحفية مساعدة، وكانت قد أتمت سابقا برنامجا تدريبيا هناك".

وسانشين ليست أول شخصية تلفزيونية في إدارة ترامب، فقد عملت أوماروزا مانيغولت نيومان، التي ظهرت في برنامج الواقع "ذي أبرانتس"، في مكتب العلاقات العامة والتنسيق في البيت الأبيض، إلى أن أُعلن عن مغادرتها العام الماضي.