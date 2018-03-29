"الانعكاسات" بعدسات القراء
نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذا الأسبوع والتي تتناول موضوع "الانعكاسات".
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AMY MCCORKINDALE
آمي مكوركندال: "أبلغ من العمر 19 عاما. هذه الصورة عن المرض العقلي وكيف أن تفكيرنا لا يُمثل بصدق ما نعتبره حقيقة. التقطت هذه الصورة في منزلي في غيلدفورد لصديقة لي كانت تعاني، مثلي، من مرض فقدان الشهية في ذلك الوقت. ولا نزال سويا في مرحلة التعافي."
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JEFF BEAR
جيف بير: "كوب ماء على الغداء في حانة محلية في أثينا. تصوير الأشياء غير الملحوظة يمكن أن يجعل المرء يتوقف ويفكر".
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ERIC ETCHART
إيريك إيتشارت: "التقطت هذه الصورة في يوروستار، في طريقي إلى باريس لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة. أمضى هذا الرجل، الذي كان يجلس بالقرب مني، الرحلة وهو ينظر من النافذة. لقد كان يوما مشمسا، وتمكنت من التقاط بعض الانعكاسات الرائعة."
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TIM SMITH
تيم سميث: "لقد استخدمت المرايا عند التقاط الصور في حديقة تزلج لكي أتمكن من عرض المزيد من المناطق المحيطة وتغيير الخلفية".
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TIM EVANS
تيم إيفانز: "ملاكم يتدرب في نادي للملاكمة في أولدهام، مانشستر الكبرى".
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JO-LYNN OTTO
جو لين أوتو: "أثناء استكشاف مدينة بودي للأشباح في كاليفورنيا، التقطتُ هذه الصورة لصديقي وهو يسير في الصالون القديم. لا يمكنك رؤية الصالون الداخلي فحسب، لكن يمكنك أيضا رؤية انعكاس المدينة في النافذة."
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DOUGLAS TAYLOR
دوغلاس تيلور: "كنت أبحث عن رسوم معمارية جديدة ومختلفة لالتقاطها. استقبلني هذا المنظر لمبنى حكومي عندما عبرت شارعا مزدحما في وسط مدينة توسان، بولاية أريزونا. هذا النمط من البناء بالطوب للجدران المنحنية يعد تركيبة فريدة من نوعها تتناقض مع السماء الغائمة والجدران المظللة المنعكسة في النوافذ."
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MARTIN ROSEN
مارتن روزن: "هذه صورة لبرج سيلزفورس، تنعكس على برج الألفية في وسط مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا".
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CATHERINE DAVISON
كاترين دافيسون: "التقطتُ هذه الصورة في الحديقة بينما كانت الثلوج تتساقط".
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ALICE GELARDI
أليس جيلاردي: "لم يكن بإمكاني أن أقاوم المهرج الجاهز لابتلاع المارة. التقطت هذه الصورة العام الماضي في معرض زهور بمدينة نيويورك."
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DAN CLARKE
وأخيرا، صورة لدان كلارك.
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