"الانعكاسات" بعدسات القراء

  • 29 مارس/ آذار 2018

نستعرض مجموعة من أهم صور القراء التي وصلتنا هذا الأسبوع والتي تتناول موضوع "الانعكاسات".

  • انعكاس صورة شابة في مرآة مكسورة AMY MCCORKINDALE

    آمي مكوركندال: "أبلغ من العمر 19 عاما. هذه الصورة عن المرض العقلي وكيف أن تفكيرنا لا يُمثل بصدق ما نعتبره حقيقة. التقطت هذه الصورة في منزلي في غيلدفورد لصديقة لي كانت تعاني، مثلي، من مرض فقدان الشهية في ذلك الوقت. ولا نزال سويا في مرحلة التعافي."

  • كوب ماء JEFF BEAR

    جيف بير: "كوب ماء على الغداء في حانة محلية في أثينا. تصوير الأشياء غير الملحوظة يمكن أن يجعل المرء يتوقف ويفكر".

  • انعكاس صورة رجل في شباك القطار ERIC ETCHART

    إيريك إيتشارت: "التقطت هذه الصورة في يوروستار، في طريقي إلى باريس لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة. أمضى هذا الرجل، الذي كان يجلس بالقرب مني، الرحلة وهو ينظر من النافذة. لقد كان يوما مشمسا، وتمكنت من التقاط بعض الانعكاسات الرائعة."

  • شاب على لوح تزلج TIM SMITH

    تيم سميث: "لقد استخدمت المرايا عند التقاط الصور في حديقة تزلج لكي أتمكن من عرض المزيد من المناطق المحيطة وتغيير الخلفية".

  • انعكاس صورة ملاكم في إحدى المرايا TIM EVANS

    تيم إيفانز: "ملاكم يتدرب في نادي للملاكمة في أولدهام، مانشستر الكبرى".

  • انعكاس صورة رجل في نافذة JO-LYNN OTTO

    جو لين أوتو: "أثناء استكشاف مدينة بودي للأشباح في كاليفورنيا، التقطتُ هذه الصورة لصديقي وهو يسير في الصالون القديم. لا يمكنك رؤية الصالون الداخلي فحسب، لكن يمكنك أيضا رؤية انعكاس المدينة في النافذة."

  • انعكاس صورة مبنى على مبنى آخر DOUGLAS TAYLOR

    دوغلاس تيلور: "كنت أبحث عن رسوم معمارية جديدة ومختلفة لالتقاطها. استقبلني هذا المنظر لمبنى حكومي عندما عبرت شارعا مزدحما في وسط مدينة توسان، بولاية أريزونا. هذا النمط من البناء بالطوب للجدران المنحنية يعد تركيبة فريدة من نوعها تتناقض مع السماء الغائمة والجدران المظللة المنعكسة في النوافذ."

  • انعكاس صورة مبنى على مبنى آخر MARTIN ROSEN

    مارتن روزن: "هذه صورة لبرج سيلزفورس، تنعكس على برج الألفية في وسط مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا".

  • انعكاس حديقة يكسوها الثلج في بلورة CATHERINE DAVISON

    كاترين دافيسون: "التقطتُ هذه الصورة في الحديقة بينما كانت الثلوج تتساقط".

  • انعكاس صورة المهرج ALICE GELARDI

    أليس جيلاردي: "لم يكن بإمكاني أن أقاوم المهرج الجاهز لابتلاع المارة. التقطت هذه الصورة العام الماضي في معرض زهور بمدينة نيويورك."

  • "الانعكاسات" بعدسات القراء DAN CLARKE

    وأخيرا، صورة لدان كلارك.

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