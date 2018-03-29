"الانعكاسات" بعدسات القراء

آمي مكوركندال: "أبلغ من العمر 19 عاما. هذه الصورة عن المرض العقلي وكيف أن تفكيرنا لا يُمثل بصدق ما نعتبره حقيقة. التقطت هذه الصورة في منزلي في غيلدفورد لصديقة لي كانت تعاني، مثلي، من مرض فقدان الشهية في ذلك الوقت. ولا نزال سويا في مرحلة التعافي."