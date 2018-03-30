العالم المتغير بعيون المراهقين
التقط عدد من المصورين في سن المراهقة صورا، تلخص كيف يتغير العالم حولهم، وكيف يؤثر عليهم، وعلى مجتمعاتهم بشكل عام، وذلك ضمن مسابقة نظمها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني. إليكم أبرز هذه الصور.
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Maddy Turner
فزت مادي تورنر، البالغة من العمر 16 عاما، بالمركز الأول. وفي صورتها، حاولت تورنر إلقاء الضوء على غياب تمثيل التنوع العرقي في وسائل الإعلام وصناعة الأزياء. وتقول تورنر: "هذه الصورة تُظهر كيف أن نقص التنوع العرقي يمكن أن تُشعِر الناس بالخجل من لون جلدهم".
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Shaheena Uddin
شاهينا أودين استخدمت حجابها كإطار للتعبير عن الحاجة إلى النظر إلى ما ورائه، لاستكشاف الفتاة التي بداخله.
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Cameron Lawrence
كاميرون لورانس، شاب من منطقة ريفية، عاصر ضغوطا متزايدة يواجهها قطاع الزراعة، ويأمل أن تلفت صورته النظر إلى غموض مستقبل هذا القطاع.
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Leah Metcalfe
لي ميتكاليف صورت الحشود في ميدان سانت آن، في مدينة مانسشتر، عقب الهجوم الذي استهدف قاعة مانسشتر آرينا، العام الماضي.
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Sorren Harrison
أراد سورين هاريسن أن يوضح الصعوبات التي يواجهها الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، وكيف يمكن للطبيعة أن تصبح ملاذا لهم.
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Patrick Wilkinson
باتريك ويلكسنسون وجد حطام هذا الزورق، على ساحل في إسبانيا، وحاول أن يجمع بين منظر الحطام والرمال الجميلة، كتعليق على أزمة اللاجئين.
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Gemma Espinosa
تقول جيما إسبينوزا: "هذه الصورة تُظهر للناس أن الذي يحدق في وجههم كائن حي، يشعر بالألم ويستحق الاحترام".
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Julia Koutas
جوليا كوتاس تأمل أن تلفت هذه الصورة، لفواكة متعفنة على طبق، النظر إلى أغذية من الطبيعة لا تزال غير محببة إلينا.
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Olivia Fernandes
بينما كانت تسافر في أنحاء تايلاند، التقطت أوليفيا فرنانديز هذه الصورة لعين فيل في الأسر، على أمل أن يُظهر ذلك الألم الذي تعتقد أنه يعانيه.
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Florence Noon
فلورانس نون التقطت هذه الصورة، لتلقي الضوء على طغيان النمط الاستهلاكي على حياتنا، وترى أن الثروة يجب أن توزع بشكل أكثر عدالة.
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Kitty Castledine
كيتي كاسيلداين تأمل أن تعبر تلك الصورة عن ضغوط مرحلة المراهقة، ووما يعانيه المراهقون لاتخاذ قرارات ترسم حياتهم في أوقات ضيقة.
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Antonia Wilford
أنتونيا ويلفورد كان جدها يخبرها، في أحيان كثيرة، بأنه يُصدَم حينما ينظر إلى وجهه في المرآة، لأنه في عقله الباطن يرى نفسه لا يزال شابا.
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Teddie Summers
فاز تيدي سامرز بجائزة فئة التواصل الاجتماعي، عن صورته لنصب تذكاري يهودي.
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Virag-Angyalka Kiss
وأخيرا مع المتسابقة فيراغ أنغيلكا كيس، التي صورت مخلفات تركها أناس بعد قضاء ليلة في وسط المدينة. وتعتقد أن احتفاظ الإنسان بعقله (عبر الامتناع عن تناول الكحول) هو مفتاح التعامل مع المشكلات الاجتماعية.
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