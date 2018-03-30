العالم المتغير بعيون المراهقين

فزت مادي تورنر، البالغة من العمر 16 عاما، بالمركز الأول. وفي صورتها، حاولت تورنر إلقاء الضوء على غياب تمثيل التنوع العرقي في وسائل الإعلام وصناعة الأزياء. وتقول تورنر: "هذه الصورة تُظهر كيف أن نقص التنوع العرقي يمكن أن تُشعِر الناس بالخجل من لون جلدهم".