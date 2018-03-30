العالم المتغير بعيون المراهقين

  • 30 مارس/ آذار 2018

التقط عدد من المصورين في سن المراهقة صورا، تلخص كيف يتغير العالم حولهم، وكيف يؤثر عليهم، وعلى مجتمعاتهم بشكل عام، وذلك ضمن مسابقة نظمها مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني. إليكم أبرز هذه الصور.

  • صورة لفتاة سمراء Maddy Turner

    فزت مادي تورنر، البالغة من العمر 16 عاما، بالمركز الأول. وفي صورتها، حاولت تورنر إلقاء الضوء على غياب تمثيل التنوع العرقي في وسائل الإعلام وصناعة الأزياء. وتقول تورنر: "هذه الصورة تُظهر كيف أن نقص التنوع العرقي يمكن أن تُشعِر الناس بالخجل من لون جلدهم".

  • فتاة محجبة Shaheena Uddin

    شاهينا أودين استخدمت حجابها كإطار للتعبير عن الحاجة إلى النظر إلى ما ورائه، لاستكشاف الفتاة التي بداخله.

  • شاب يقف وسط أرض زراعية Cameron Lawrence

    كاميرون لورانس، شاب من منطقة ريفية، عاصر ضغوطا متزايدة يواجهها قطاع الزراعة، ويأمل أن تلفت صورته النظر إلى غموض مستقبل هذا القطاع.

  • حشود في أحد ميادين مانشستر Leah Metcalfe

    لي ميتكاليف صورت الحشود في ميدان سانت آن، في مدينة مانسشتر، عقب الهجوم الذي استهدف قاعة مانسشتر آرينا، العام الماضي.

  • فتى مستلقٍ فوق مزروعات Sorren Harrison

    أراد سورين هاريسن أن يوضح الصعوبات التي يواجهها الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، وكيف يمكن للطبيعة أن تصبح ملاذا لهم.

  • حطام لقارب على شاطئ Patrick Wilkinson

    باتريك ويلكسنسون وجد حطام هذا الزورق، على ساحل في إسبانيا، وحاول أن يجمع بين منظر الحطام والرمال الجميلة، كتعليق على أزمة اللاجئين.

  • مجموعة من الأبقار Gemma Espinosa

    تقول جيما إسبينوزا: "هذه الصورة تُظهر للناس أن الذي يحدق في وجههم كائن حي، يشعر بالألم ويستحق الاحترام".

  • فواكه متعفنة فوق طبق Julia Koutas

    جوليا كوتاس تأمل أن تلفت هذه الصورة، لفواكة متعفنة على طبق، النظر إلى أغذية من الطبيعة لا تزال غير محببة إلينا.

  • عين لفيل في الأسر Olivia Fernandes

    بينما كانت تسافر في أنحاء تايلاند، التقطت أوليفيا فرنانديز هذه الصورة لعين فيل في الأسر، على أمل أن يُظهر ذلك الألم الذي تعتقد أنه يعانيه.

  • امرأة وسط أحذية كثيرة Florence Noon

    فلورانس نون التقطت هذه الصورة، لتلقي الضوء على طغيان النمط الاستهلاكي على حياتنا، وترى أن الثروة يجب أن توزع بشكل أكثر عدالة.

  • شاب مستلق وأمامه ساعة Kitty Castledine

    كيتي كاسيلداين تأمل أن تعبر تلك الصورة عن ضغوط مرحلة المراهقة، ووما يعانيه المراهقون لاتخاذ قرارات ترسم حياتهم في أوقات ضيقة.

  • رجل كبير السن ينظر إلى مرآة Antonia Wilford

    أنتونيا ويلفورد كان جدها يخبرها، في أحيان كثيرة، بأنه يُصدَم حينما ينظر إلى وجهه في المرآة، لأنه في عقله الباطن يرى نفسه لا يزال شابا.

  • نصب تذكاري يهودي Teddie Summers

    فاز تيدي سامرز بجائزة فئة التواصل الاجتماعي، عن صورته لنصب تذكاري يهودي.

  • أحذية ومخلفات أخرى على الأرض Virag-Angyalka Kiss

    وأخيرا مع المتسابقة فيراغ أنغيلكا كيس، التي صورت مخلفات تركها أناس بعد قضاء ليلة في وسط المدينة. وتعتقد أن احتفاظ الإنسان بعقله (عبر الامتناع عن تناول الكحول) هو مفتاح التعامل مع المشكلات الاجتماعية.

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