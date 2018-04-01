بالصور: احتفالات المسيحيين بعيد الفصح حول العالم

  • 1 أبريل/ نيسان 2018

تنوع مظاهر احتفال المسيحيين حول العالم بعيد الفصح، وهو ما رصدته عدسات الصحافة العالمية، والذي نستعرضه فيما يلي من صور.

  • قداس مسيحي Reuters

    قاد البابا فرانسيس الثاني قداس الفصح في ساحة سان بيتر في مدينة الفاتيكان الأحد، وهو قداس للاحتفال بعيد الفصح، أحد أهم الأعياد الدينية للمسيحيين في العالم

  • حرس شرفي Reuters

    الحرس السويسري بزيه الملونة ينتظر وصول البابا فرانسيس أمام كنيسة سان بيتر

  • سباحة EPA

    فلبينية تحتفل بعيد الفصح بطريقتها الخاصة بزي السباحة في خليج مانيللا رغم تحذيرات وزارة الصحة من تلوث المياه

  • قداس بالشموع AFP

    مسيحيون في باكستان يحتفلون بعيد الفصح أثناء قداس الأحد في كنيسة القلب المقدس الكاثوليكية الرومانية في لاهور

  • بيض ملون EPA

    مسيحيون في الهند يحتفلون ببيض ملون يحمل شكل الصليب المسيحي بعد أداء صلواتهم أثناء احتفالات عيد الفصح في مدينة بانغلور الهندية

  • إشعال نار Reuters

    مسيحيون كاثوليك يشعلون نيران عيد الفصح وقت غروب الشمس في مدينة راغوتنا في بيلاروسيا، وتستخدم هذه النيران في إشعال شمعة مقدسة يحملها القس إلى داخل الكنيسة المظلمة.

  • كنيسة سان بيتر Reuters

    قاد البابا فرانسيس الثاني قداسا السبت الماضي في إطار التمهيد لاحتفالات عيد الفصح في البهو المهيب لكنيسة سان بيتر

  • تعميد Reuters

    عمد البابا رجلا أثناء القداس الذي قاده السبت الماضي، الذي جاء في إطار احتفالات عيد الفصح المعروف بأنه مناسبة للترحيب بالأعضاء الجدد في الكنيسة

  • أطفال في عيد الفصح EPA

    أطفال يحتفلون بعيد الفصح بالبيض الملون في مدينة تورانس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واستخدمت حوالي 75 ألف بيضة أثناء الاحتفالات بالعيد

  • تلوين بيض EPA

    في سويسرا، ركز المحتفلون في احتفالاتهم بعيد الفصح على تلوين البيض الذي يرمز بالنسبة للمسيحيين لقيامة المسيح

  • مصارعة ثيران EPA

    مصارع ثيران نزل إلى الحلبة في إطار احتفالات عيد الفصح في آرل جنوب فرنسا، وينطلق موسم مصارعة الثيران في المنطقة تزامنا مع احتفالات عيد الفصح

  • طنيسة شنغهاي Ronald Grant

    مسيحيون كاثوليك صينيون ينتظرون المشاركة في الاحتفالات الدينية بعيد الفصح في كنيسة شنغهاي، في الخلفية صور للعذراء مريم والبابا يوحنا بولس الثاني

  • حشد من القساوسة EPA

    حشد كبير من القساوسة أثناء التجمع للحج في ساحة كنيسة بوخاريست في رومانيا والاحتفال بأحد السعف الذي تحتفل به الطائفة الأرثوذكسية. وغالبا ما يحسب المسيحيون الأرثوذوكس لهذه المناسبة وفقا للتقويم اليوليوسي لا الميلادي المعمول به في دول الغرب لذلك يحل الاحتفال الأرثوذوكسي بعيد الفصح في الثامن من أبريل

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