بالصور: احتفالات المسيحيين بعيد الفصح حول العالم
تنوع مظاهر احتفال المسيحيين حول العالم بعيد الفصح، وهو ما رصدته عدسات الصحافة العالمية، والذي نستعرضه فيما يلي من صور.
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Reuters
قاد البابا فرانسيس الثاني قداس الفصح في ساحة سان بيتر في مدينة الفاتيكان الأحد، وهو قداس للاحتفال بعيد الفصح، أحد أهم الأعياد الدينية للمسيحيين في العالم
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Reuters
الحرس السويسري بزيه الملونة ينتظر وصول البابا فرانسيس أمام كنيسة سان بيتر
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EPA
فلبينية تحتفل بعيد الفصح بطريقتها الخاصة بزي السباحة في خليج مانيللا رغم تحذيرات وزارة الصحة من تلوث المياه
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AFP
مسيحيون في باكستان يحتفلون بعيد الفصح أثناء قداس الأحد في كنيسة القلب المقدس الكاثوليكية الرومانية في لاهور
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EPA
مسيحيون في الهند يحتفلون ببيض ملون يحمل شكل الصليب المسيحي بعد أداء صلواتهم أثناء احتفالات عيد الفصح في مدينة بانغلور الهندية
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Reuters
مسيحيون كاثوليك يشعلون نيران عيد الفصح وقت غروب الشمس في مدينة راغوتنا في بيلاروسيا، وتستخدم هذه النيران في إشعال شمعة مقدسة يحملها القس إلى داخل الكنيسة المظلمة.
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Reuters
قاد البابا فرانسيس الثاني قداسا السبت الماضي في إطار التمهيد لاحتفالات عيد الفصح في البهو المهيب لكنيسة سان بيتر
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Reuters
عمد البابا رجلا أثناء القداس الذي قاده السبت الماضي، الذي جاء في إطار احتفالات عيد الفصح المعروف بأنه مناسبة للترحيب بالأعضاء الجدد في الكنيسة
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EPA
أطفال يحتفلون بعيد الفصح بالبيض الملون في مدينة تورانس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واستخدمت حوالي 75 ألف بيضة أثناء الاحتفالات بالعيد
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EPA
في سويسرا، ركز المحتفلون في احتفالاتهم بعيد الفصح على تلوين البيض الذي يرمز بالنسبة للمسيحيين لقيامة المسيح
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EPA
مصارع ثيران نزل إلى الحلبة في إطار احتفالات عيد الفصح في آرل جنوب فرنسا، وينطلق موسم مصارعة الثيران في المنطقة تزامنا مع احتفالات عيد الفصح
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Ronald Grant
مسيحيون كاثوليك صينيون ينتظرون المشاركة في الاحتفالات الدينية بعيد الفصح في كنيسة شنغهاي، في الخلفية صور للعذراء مريم والبابا يوحنا بولس الثاني
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EPA
حشد كبير من القساوسة أثناء التجمع للحج في ساحة كنيسة بوخاريست في رومانيا والاحتفال بأحد السعف الذي تحتفل به الطائفة الأرثوذكسية. وغالبا ما يحسب المسيحيون الأرثوذوكس لهذه المناسبة وفقا للتقويم اليوليوسي لا الميلادي المعمول به في دول الغرب لذلك يحل الاحتفال الأرثوذوكسي بعيد الفصح في الثامن من أبريل
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