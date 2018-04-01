بالصور: احتفالات المسيحيين بعيد الفصح حول العالم

حشد كبير من القساوسة أثناء التجمع للحج في ساحة كنيسة بوخاريست في رومانيا والاحتفال بأحد السعف الذي تحتفل به الطائفة الأرثوذكسية. وغالبا ما يحسب المسيحيون الأرثوذوكس لهذه المناسبة وفقا للتقويم اليوليوسي لا الميلادي المعمول به في دول الغرب لذلك يحل الاحتفال الأرثوذوكسي بعيد الفصح في الثامن من أبريل