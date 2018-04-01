كيم جونغ أون يحضر حفلا لنجوم البوب في شبه الجزيرة الكورية

مصدر الصورة EPA Image caption شارك عدد من المغنيين الكوريين الجنوبيين في حفل لموسيقى البوب الشعبية في الكوريتين بحضور كيم جونغ أون

قالت وزارة الثقافة في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون وزوجته حضرا حفلا غنائيا لفرق موسيقى البوب الكورية الجنوبية، وهي أول رحلة فنية لفرق موسيقية من كوريا الجنوبية تصل إلى الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية منذ عشر سنوات على الأقل وسط استعدادات لقمة بين رئيسي البلدين.

وقال دو جونغ هوان، وزير الثقافة في كوريا الشمالية، لوكالة أنباء رويترز إن الزعيم كيم "أظهر اهتماما بالحفل وطرح بعض الأسئلة عن الأغنيات وكلماتها".

وصفق الزعيم الكوري الشمالي تعبيرا عن إعجابه بالأغنيات والموسيقى، كما توجه إلى كواليس الحفل لالتقاط صور مع نجوم الغناء من كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الجنوبية يونهاب إن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم كوري شمالي حفلا موسيقيا لفنانين من كوريا الجنوبية.

وأقام فريق التايكوندو الكوري الجنوبي عرضا قبل الحفل الموسيقي، لكن كيم لم يحضره.

وأرسلت كوريا الشمالية فريقها الرياضي الأوليمبي للمشاركة في بطولة الأولمبياد الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية التي انتهت في فبراير/ شباط الماضي.

يأتي ذلك وسط حالة من الهدوء بدأت تسود العلاقات بين البلدين بعد شهر من تصاعد التوترات بينهما. وأقيم الحفل مساء الأحد في مسرح شرق بيونغيانغ الكبير ، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية.

ومن المقرر أن يقام حفل آخر الثلاثاء المقبل متضمنا عروضا لموسيقى البوب الكورية الجنوبية، وموسيقى الروك، وغيرها من ألوان الفنون.

ورافق الزعيم الكوري الشمالي أثناء حضور الحفل شقيقته كيم يو جونغ كيم يو جونغ ورئيس مجلس الشعب الأعلى، البرلمان الكوري الشمالي، كيم جونغ نام، وفقا لتقارير إعلامية.

ووافق زعيم كوريا الشمالية على حضور قمة تجمعه مع مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، ثم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما التقى كيم الرئيس الصيني شي جينبينغ في أول جولة له خارج البلاد منذ توليه الحكم، وهو اللقاء الذي يعده مراقبون تمهيدا للقمة المرتقبة.

وستكون تلك هي القمة الثالثة بين الكوريتين، ويتوقع أن تجري أنشطتها في 27 إبريل/ نيسان الجاري. وكانت اجتماعات بين شطري شبه الجزيرة الكورية قد عقدت عامي 2000 و2007.

لكن القمة بين واشنطن وبيونغيانغ لم يحدد تاريخها حتى الآن.

وانطلق التدريب العسكري السنوي المشترك للولايات المتحدة وكوريا الشمالية وسط ردود أفعال أقل حدة بكثير من قبل كوريا الشمالية مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تجهز الكوريتان للقمة الثنائية.

مصدر الصورة EPA Image caption يشارك شو يونغ بيل، نجم البوب في كوريا الجنوبية البالغ من العمر 68 سنة، في حفل غنائي في بيونغيانغ للمرة الثانية

ورغم مشاركة 300 ألف من القوات الكورية الجنوبية و24 ألف من العسكريين الأمريكيين في التدريب العسكري السنوي المشترك، من المتوقع أن تنتهي هذه المهمة العسكرية قبل الموعد المعتاد سنويا بشهر كامل، كما تخلو التدريبات من مشاركة الغواصات النووية.

وكانت بيونغيانغ في السنوات الماضية تظهر الكثير من الاستياء كرد فعل للتدريب العسكري المشترك بين جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، لكن مراسلون أكدوا أن كوريا الشمالية تحافظ على هدوء نسبي تجاه التدريب الحالي. وأشارت تقارير إلى أن كيم جونغ أون أخبر مسؤولين من كوريا الجنوبية أثناء زيارتهم لبلاده بأنه يتفهم ضرورة أن يستمر التدريب المشترك.

موسيقيون في حفلات بيونغيانغ

شو جين لي

مع أنه في الحادية والستين من عمره، لا يزال المغني شو جين لي من أشهر من غنوا البوب في شبه الجزيرة الكورية، إذ لا تزال مطاعم بيونغيانغ تشغل أغنياته، أبرزها أغنية "متاهة الحب".

وظهر شو لي للمرة الأولى عام 1984، كان المغني المفضل لدى كيم جونغ إل، والد الزعيم الحالي لكوريا الشمالية. ويحيي المطرب الكوري الجنوبي حفله الرابع في الشمال

فريق ريد فيلفيت الغنائي

ظهر الفريق الغنائي ريد فيلفيت الكوري الجنوبي في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغتشانغ، ويتكون من خمس فتيات ظهرن للمرة الأولى في شكل فريق عام 2014. ومنذ ذلك الحين يتسع المجال لانضمام مغنيين جدد للفريق.

وحصل ريد فيلفيت على عدة جوائز علاوة على تحقيق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابع الفريق حوالي 4.5 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور إنستاغرام فقط.

سيوهيون

مصدر الصورة Huw Evans picture agency Image caption تعتبر سيوهيون من أشهر مطربات شبه الجزيرة الكورية، وشاركت من قبل في حفل في كوريا الشمالية

المغنية سيوهيون من كوريا الجنوبية تشارك أيضا في الحفلات التي تقام في كوريا الشمالية. وكان أول ظهور لها عام 2007 كعضوة في فريق غيرلز جينيرايشن لموسيقى البوب الكورية.

واكتسب الفريق شهرة واسعة عام 2009، ما جعل سيوهيون من أشهر مغنيات البوب في كوريا الجنوبية. وفي فبراير/ شباط الماضي، غنت المطربة المعروفة في شبه الجزيرة الكورية مع الأوركسترا الكورية الشمالية الكبيرة سامجيون أوركستر التي تضم 137 عازفا، والتي كانت جزء من البعثة الفنية الكورية الشمالية في الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

شو يونغ بيل

يشارك شو ونغ بيل، أحد أبرز رموز الموسيقى في كوريا الجنوبية، في الحفلات التي تقام في بيونغيانغ. ويعرف شو، البالغ من العمر 68 سنة، بأنه "أسطورة البوب الكوري"، وهو اللقب الذي أطلق عليه في مقابلة أجرتها معه مجلة بيلبورد الفنية الأمريكية عام 2013.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يغني فيها شو، الكوري الجنوبي، في كوريا الشمالية، إذ كان أول ظهور له في بيونغيانغ عام 2005 في حفل حضره حوالي سبعة آلاف شخص، ما يجعله الأكثر شعبية في كوريا الشمالية بين جميع مطربي جارتها الجنوبية.

لي صن هي

هي مطربة مشهورة في كوريا الجنوبية ظهرت للجمهور للمرة الأولى عام 1984. وشاركت المطربة، البالغة من العمر 53 سنة، في حفل أقيم في كوريا الشمالية عام 2003 بمناسبة افتتاح صالة الألعاب الرياضية العملاقة في كوريا الشمالية ريوغيونغ جو يونغ التي تقع بالقرب من الساحة التي ينتظر أن تشهد حفلها الثاني في بيونغيانغ.