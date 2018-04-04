السعودية تفتتح أول دار عرض سينمائي منذ 40 عاما
تفتتح أول دار عرض سينمائي في السعودية منذ 40 عاما يوم 18 إبريل/نيسان، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية.
ووقعت السعودية اتفاقا في وقت سابق الأربعاء مع الشركة الأمريكية العملاقة "إيه ام سي" للترفيه لافتتاح ما بين 30 و 40 دارا للعرض في مدن المملكة في السنوات الخمس القادمة.
وكانت السعودية أقرت في مارس / آذار الماضي بنود أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي.
وتريد العديد من دور السينما الكبرى دخول الأسواق السعودية التي تضم أكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاماً.
وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.
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وستواجه "إي أم سي" منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل "فوكس".
وتشير تقديرات إلى أن السعوديين ينفقون مليارات الدولارات سنوياً لمشاهدة عروض السينما وزيارة مراكز ترفيهية في الأماكن السياحية بدول مجاورة ومن بينها الإمارات والبحرين.