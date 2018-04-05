السجن للممثل الهندي سلمان خان لصيد ظبي نادر

مصدر الصورة AFP Image caption يمكن لخان، 52 عاما، أن يطعن في الحكم، لكن أمام محكمة أعلى

قضت محكمة هندية بسجن الممثل الهندي سلمان خان خمس سنوات، بتهمة الصيد غير المشروع لظبي نادر عام 1998.

كما قضت محكمة جودبور بفرض غرامة قدرها عشرة آلاف روبية (154 دولار) على خان، الذي سيُنقل إلى السجن.

وقتل خان اثنين من الظباء السوداء، من نوع محمي، في ولاية راجاستان الغربية أثناء تصوير أحد أفلامه.

وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين قاموا ببطولة الفيلم مع خان، وكانوا متهمين معه في نفس القضية.

ويمكن لخان، 52 عاما، أن يطعن في الحكم، لكن أمام محكمة أعلى.

ويقول مراسلون إن خان سيضطر إلى قضاء بضعة أيام في السجن.

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وتعد هذه هي الدعوى الرابعة التي تُرفع ضد خان فيما يتعلق بصيد الحيوانات أثناء تصوير فيلم "هوم ساث ساث هين" عام 1998.

وحصل خان على البراءة في ثلاثة منها.

وفي عام 2006، أدانت محكمة ابتدائية خان في دعوتين تتهمانه بالصيد غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. لكن المحكمة العليا في ولاية راجاستان علقت الحكم في العام التالي، وحصل على البراءة في نهاية المطاف عام 2016.

واستأنفت حكومة الولاية ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وكانت الدعوى الأصلية التي تتهمه بالصيد الجائر قد أقامتها جماعة بيشنوي المحلية التي تقدس وتعبد الظبي الأسود.

ماذا كان رد الفعل؟

آثارت إدانة خان موجات من رد ا لفعل على وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي في الهند.

وانتشر هاشتاغ #دعوى_الصيد_غير_المشروغ_للظبي_الأسود وأصبح الأكثر انتشارا على موقع تويتر، كما انتشر هاشتاغ #سلمان_خان أيضا.

وسخر الكثير من التغريدات من حقيقة أن القضية قد استمرت لسنوات.

ودافع آخرون عن خان، بما في ذلك أصدقائه. لكن معظم نجوم بوليوود امتنعوا عن التعليق.