رحلة إلى القارة المتجمدة
مجموعة من الصور للقارة القطبية المتجمدة أنتاركتيكا التقطها المصور الصحفي ألكسندر ميناغيني للقارة الجميلة المهددة بالانقراض.
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Reuters
نظمت منظمة غرينبيس رحلة لنشر الوعي بالمقترح الأوروبي لإقامة محمية طبيعية في أنتاركتيكا، والترويج لتوفير ملاذ آمن للحياة البحرية في المنطقة.
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Reuters
بعد رحلة بحرية استمرت أربعة أيام، وصل طاقم العمل إلى القارة المتجمدة ليشاهد الحيتان، وطيور البطريق، والأشكال المختلفة للتكوينات الجليدية.
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Reuters
ومن المقرر أن تمتد المحمية الطبيعية على مساحة 1.8 مليون كيلو متر مربع، وفقا لمقترح محمية بحر ويديل الطبيعية البحرية التي تخصص للحيتان، والفقمات، وطيور البطريق، وفصائل من الأسماك، ما يجعلها أكبر محمية طبيعية على وجه الأرض.
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Reuters
وكانت البداية من بونتا أريناس في تشيلي ليوثق فريق العمل الأثر الذي يخلفه التغير المناخي، والتلوث، وأنشطة الصيد على الحياة البحرية الطبيعية.
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Reuters
انتقد توم فورمان، رئيس الفريق المشارك في الرحلة من المنظمة المعنية بشؤون البيئة، الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطبيعية في أنتاركتيكا مع أنها منطقة طبيعية محمية بموجب معاهدة سابقة، مؤكدا أن المقترح الأوروبي "يعد فرصة لا يمكن تعويضها لحماية هذه المناطق التي تحتوي على عدد هائل من الفصائل الحية".
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Reuters
مرت الرحلة بعدد من أهم الجزر، والخلجان، والمرافيء، أبرزها جزيرة كيرفرفيل، خليج هاف مون، وجزيرة دانكو، ومرفأ نيكو، وخليج هيرو.
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Reuters
التقط ألكسندر ميناغيني أيضا صورا لجزيرة ديسبشن، وهي فوهة بركان تتخذ شكل قِدْر تكونت بعد ثورة لبركان نشط في أنتاركتكا، وكانت تلك الفوهة تخرج الحمم البركانية، ما أدى إلى وجود تكوينات صخرية على الجزيرة.
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Reuters
يُعد طائر البطريق من أهم الكائنات الحية وأكثرها انتشارا في القارة المتجمدة بين عشرات الفصائل الحية الأخرى.
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Reuters
وعلى جزيرة ديسبشن، وثق فريق العمل لأطلال مصنع لمنتجات تعتمد على صيد الحيتان توقف عن العمل منذ عشرات السنوات.
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Reuters
كما التقط صورا لمقبرة صغيرة على نفس الجزيرة.
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Reuters
يقول ألكسندر ميناغيني: "أنتاركتيكا حافلة بالحياة، على عكس ما يعتقده البعض. فهناك البطريق، والطيور البحرية، وفصائل مختلفة من الكائنات الحية والفقمات، والحيتان يمكن مشاهدتها طوال الوقت".
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Reuters
صورة لحطام قارب في المياه وسط كتل من الثلوج.
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Reuters
اعتبر المصور الصحفي تجربته مع البطريق من الذكريات التي "لا يمكن أن تُنسى" في حياته.
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Reuters
أبدى ميناغيني إعجابه بتجربته مع طيور البطريق، قائلا: "إنها لا تعتبر الإنسان عدوا له، ومن الممكن أن تتجمع حوله لساعات طويلة إذ لم يتحرك كثيرا. لقد فعلوا معي ذلك أنا وكلبي. وأعتقد أنها أجمل كانئات في العالم."
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Reuters
تتسم هذه المنطقة المتجمدة بالتنوع الطبيعي الشديد، ليس فقط على مستوى الحياة الطبيعية بل تتنوع التضاريس وأشكال الكتل الثلجية في أنتراكتكا.
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Reuters
يظهر أثر التغير المناخي على بعض المناطق في القارة المتجمدة في شكل ذوبان للجليد في بعض الأماكن.
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Reuters
أكد ميناغيني أنه مهما أظهرت صوره، فلن تضاهي بأي حال من الأحوال مشاهدة القارة المتجمدة على الطبيعة.
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