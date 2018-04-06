رحلة إلى القارة المتجمدة

انتقد توم فورمان، رئيس الفريق المشارك في الرحلة من المنظمة المعنية بشؤون البيئة، الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطبيعية في أنتاركتيكا مع أنها منطقة طبيعية محمية بموجب معاهدة سابقة، مؤكدا أن المقترح الأوروبي "يعد فرصة لا يمكن تعويضها لحماية هذه المناطق التي تحتوي على عدد هائل من الفصائل الحية".