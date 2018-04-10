قراصنة يخترقون فيديو أغنية ديسباسيتو ويكتبون تحته "فلسطين حرة"
تعرض مقطع الفيديو الموسيقي لأغنية ديسباسيتو، التي حققت أكثر من خمسة مليارات مشاهدة، للاختراق على موقع يوتيوب.
كما اخترقت أغنيات لأكثر من 12 مغنيا آخرين، بما في ذلك شاكيرا وسيلينا غوميز ودريك وتايلور سويفت. وكانت مقاطع الفيديو الأصلية لتلك الأغنيات منشورة على حساب فيفو.
وقد حُذفت أغنية ديسباسيتو، لكن صورة الغلاف الخاصة بالأغنية ظهر عليها مجموعة من الأشخاص يرتدون أقنعة ويحملون بنادق.
وكتب القراصنة "فلسطين حرة" تحت مقاطع الفيديو.
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ولا تزال العديد من مقاطع الفيديو موجودة ويمكن مشاهدتها مباشرة حتى وقت كتابة هذه السطور.
ويبدو أن محتوى مقاطع الفيديو الأصلية لم تتغير. وغيّر القراصنة العديد من العناوين لتشمل أسماءهم الشخصية.
وقد اتصلنا بمسؤولي كل من يوتيوب وموقع فيفو لخدمة استضافة مقاطع الفيديو الموسيقية للتعليق، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن.
وقال حساب على موقع تويتر، يبدو أنه لأحد القراصنة: "كان الأمر من أجل المتعة فقط، أنا فقط أستخدم النص (يوتيوب-تغيير-اسم-الفيديو) وأكتب كلمة اختراق".
وأضاف "لا تحكموا عليّ، فأنا أحب موقع يوتيوب".