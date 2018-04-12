بالصور: أسبوع الموضة الأول في السعودية
افتُتح في العاشر من أبريل/نيسان أسبوع الموضة العربية في السعودية، بحضور عدد من المصممين السعوديين والأجانب. مروة ناصر، من فريق بي بي سي في الرياض، رصدت فعاليات الافتتاح.
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BBC
تستضيف السعودية فعاليات أسبوع الموضة العربي للمرة الأولى، ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تستهدف "انطلاق عهد ثقافي جديد" في المملكة.
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BBC
تقام الفعاليات في فندق ريتز كارلتون، الذي كان منذ أشهر قليلة مقرا لاحتجاز الأمراء وكبار المسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد.
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BBC
ولا يتقتصر الحضور على النساء، إذ يشارك عدد من الرجال العاملين في مجال الأزياء وصناعة الملابس من السعوديين والأجانب. إلا أن عروض الأزياء نفسها مقتصرة على النساء.
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BBC
ويضم الحدث عددا من بيوت الأزياء والمصممين الأشهر عالميا.
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BBC
وقال القائمون على التنظيم إن الأزياء المعروضة لن تقتصر على العباءات والملابس العربية، بل ستشهد عروضا من أشهر بيوت الأزياء.
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BBC
ويأمل المنظمون أن يساهم هذا الحدث في توفير عدد من الوظائف لشباب المملكة، بجانب كونه جامعا لعروض الأزياء وصناعة الملابس.
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BBC
ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا الحدث حتى الرابع عشر من أبريل/نيسان الجاري.
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