بالصور: أسبوع الموضة الأول في السعودية

افتُتح في العاشر من أبريل/نيسان أسبوع الموضة العربية في السعودية، بحضور عدد من المصممين السعوديين والأجانب. مروة ناصر، من فريق بي بي سي في الرياض، رصدت فعاليات الافتتاح.