بالصور: أسبوع الموضة الأول في السعودية

  • 12 أبريل/ نيسان 2018

افتُتح في العاشر من أبريل/نيسان أسبوع الموضة العربية في السعودية، بحضور عدد من المصممين السعوديين والأجانب. مروة ناصر، من فريق بي بي سي في الرياض، رصدت فعاليات الافتتاح.

  • مجموعة من النساء BBC

    تستضيف السعودية فعاليات أسبوع الموضة العربي للمرة الأولى، ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تستهدف "انطلاق عهد ثقافي جديد" في المملكة.

  • مجموعة من النساء ومجموعة من الرجال BBC

    تقام الفعاليات في فندق ريتز كارلتون، الذي كان منذ أشهر قليلة مقرا لاحتجاز الأمراء وكبار المسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد.

  • رجل وامراة بملامح آسيوية مع امرأتان عربيتان BBC

    ولا يتقتصر الحضور على النساء، إذ يشارك عدد من الرجال العاملين في مجال الأزياء وصناعة الملابس من السعوديين والأجانب. إلا أن عروض الأزياء نفسها مقتصرة على النساء.

  • امرأتان BBC

    ويضم الحدث عددا من بيوت الأزياء والمصممين الأشهر عالميا.

  • ثلاث نساء BBC

    وقال القائمون على التنظيم إن الأزياء المعروضة لن تقتصر على العباءات والملابس العربية، بل ستشهد عروضا من أشهر بيوت الأزياء.

  • امرأة أفريقية BBC

    ويأمل المنظمون أن يساهم هذا الحدث في توفير عدد من الوظائف لشباب المملكة، بجانب كونه جامعا لعروض الأزياء وصناعة الملابس.

  • مجموعة من النساء BBC

    ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا الحدث حتى الرابع عشر من أبريل/نيسان الجاري.

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