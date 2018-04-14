صور من أفريقيا: شوق لرئيس وزراء إثيوبيا وسباق في صحراء المغرب
بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الملتقطة في أنحاء أفريقيا أو لأفارقة في أنحاء العالم هذا الأسبوع.
-
AFP
فتيات يتقدمن موكبا موسيقيا يؤدين التحية، الجمعة، بالقرب من منزل زوجة مانديلا السابقة، الراحلة ويني ماديكيزيلا، المناهضة للعنصرية، التي توفيت في الثاني من أبريل/نيسان الجاري.
-
Getty Images
زائرون يتجمعون، الأربعاء، أمام استاد أورلاندو بمنطقة سويتو في جوهانسبرغ، للمشاركة في حفل تأبين ويني ماديكيزيلا مانديلا.
-
Reuters
كثير من معجبي المناضلة الراحلة أطلقوا عليها "ماما ويني".
-
AFP
الكاميرونية "كليمنتن ميوكوجني نومبيسي" تبتهج، الإثنين، أثناء اقترابها من تحقيق الميدالية البرونزية في رفع الأثقال للسيدات وزن 90 كيلوغراما في دورة ألعاب الكومنويلث في أستراليا.
-
Getty Images
غريس ليغوت، من جنوب أفريقيا، تؤدي عرضا مثيرا من خلال لي جسدها في نهائي الفردي في دورة ألعاب الكومنويلث، الخميس.
-
AFP
اسحق ماكوالا من جمهورية بوتسوانا يفوز بسباق 400 متر للرجال، الثلاثاء.
-
AFP
وفي المغرب، متنافسون يشاركون في سباق "دي سابليه" الذي يستمر ستة أيام في الصحراء
-
RUTERS
عامل بأحد المناجم يرفع حملا على ظهره، السبت، في مدينة مونغبوالو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
-
Reuters
وفي نفس المنطقة، طفل يبلغ عامين مصاب في هجوم لمسلحين على قريته ينتظر في معسكر للمشردين الذين تركوا منازلهم. ويقول شهود عيان إن والدته قتلت وبترت ذراع أخته أثناء غارة على القرية.
-
Getty Images
إثيوبيون يترقبون، الأربعاء، في مدينة أمبو رئيس وزراء البلاد، أبي أحمد، ليلقي خطابا أمامهم.
-
Reuters
بعض المشاركات في التجمع بمنطقة أوروميا الإثيوبية، التي كانت مركزا لاحتجاجات حديثة ضد الحكومة، يصلون على أظهر الخيول.
-
Reuters
عيد الفصح الأرثوذكسي حلّ بعد أسبوع من عيد الفصح الذي تحتفل به الكنائس المسيحية الأخرى هذا العام. وهنا، تشارك أثيوبيات في أديس أبابا في إحدى الصلوات، السّبت.
-
AFP
امرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى تتظاهر، الأربعاء، في الوقت الذي دفن المتظاهرون 17 جثة في المنطقة المحيطة ببعثة الأمم المتحدة، قائلين إن القتلى مدنيون أبرياء وهم ضحايا أعمال العنف الأخيرة.
-
Reuters
امرأة تركب دراجة نارية في سوق بمدينة ماكوردي النيجيرية بولاية بينو.
-
Reuters
العمال، في الولاية نفسها، الأربعاء، يحملون الرمال المستخدمة في أعمال البناء بعد استخراجها من نهر بينو.
معرض الصور
بالصور: أسبوع الموضة الأول في السعودية
- 12 أبريل/ نيسان 2018
150 عاما على صناعة الشاي في سريلانكا
- 11 أبريل/ نيسان 2018
في افريقيا: احتفالات عيد الفصح وتأبين ويني مانديلا
- 7 أبريل/ نيسان 2018