صور من أفريقيا: شوق لرئيس وزراء إثيوبيا وسباق في صحراء المغرب

  • 14 أبريل/ نيسان 2018

بي بي سي تعرض مجموعة من أفضل الصور الملتقطة في أنحاء أفريقيا أو لأفارقة في أنحاء العالم هذا الأسبوع.

  • الأسبوع في صور AFP

    فتيات يتقدمن موكبا موسيقيا يؤدين التحية، الجمعة، بالقرب من منزل زوجة مانديلا السابقة، الراحلة ويني ماديكيزيلا، المناهضة للعنصرية، التي توفيت في الثاني من أبريل/نيسان الجاري.

  • الأسبوع في صور Getty Images

    زائرون يتجمعون، الأربعاء، أمام استاد أورلاندو بمنطقة سويتو في جوهانسبرغ، للمشاركة في حفل تأبين ويني ماديكيزيلا مانديلا.

  • الأسبوع في صور Reuters

    كثير من معجبي المناضلة الراحلة أطلقوا عليها "ماما ويني".

  • الأسبوع في صور AFP

    الكاميرونية "كليمنتن ميوكوجني نومبيسي" تبتهج، الإثنين، أثناء اقترابها من تحقيق الميدالية البرونزية في رفع الأثقال للسيدات وزن 90 كيلوغراما في دورة ألعاب الكومنويلث في أستراليا.

  • الأسبوع في صور Getty Images

    غريس ليغوت، من جنوب أفريقيا، تؤدي عرضا مثيرا من خلال لي جسدها في نهائي الفردي في دورة ألعاب الكومنويلث، الخميس.

  • الأسبوع في صور AFP

    اسحق ماكوالا من جمهورية بوتسوانا يفوز بسباق 400 متر للرجال، الثلاثاء.

  • الأسبوع في صور AFP

    وفي المغرب، متنافسون يشاركون في سباق "دي سابليه" الذي يستمر ستة أيام في الصحراء

  • الأسبوع في صور RUTERS

    عامل بأحد المناجم يرفع حملا على ظهره، السبت، في مدينة مونغبوالو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

  • الأسبوع في صور Reuters

    وفي نفس المنطقة، طفل يبلغ عامين مصاب في هجوم لمسلحين على قريته ينتظر في معسكر للمشردين الذين تركوا منازلهم. ويقول شهود عيان إن والدته قتلت وبترت ذراع أخته أثناء غارة على القرية.

  • الأسبوع في صور Getty Images

    إثيوبيون يترقبون، الأربعاء، في مدينة أمبو رئيس وزراء البلاد، أبي أحمد، ليلقي خطابا أمامهم.

  • الأسبوع في صور Reuters

    بعض المشاركات في التجمع بمنطقة أوروميا الإثيوبية، التي كانت مركزا لاحتجاجات حديثة ضد الحكومة، يصلون على أظهر الخيول.

  • الأسبوع في صور Reuters

    عيد الفصح الأرثوذكسي حلّ بعد أسبوع من عيد الفصح الذي تحتفل به الكنائس المسيحية الأخرى هذا العام. وهنا، تشارك أثيوبيات في أديس أبابا في إحدى الصلوات، السّبت.

  • الأسبوع في صور AFP

    امرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى تتظاهر، الأربعاء، في الوقت الذي دفن المتظاهرون 17 جثة في المنطقة المحيطة ببعثة الأمم المتحدة، قائلين إن القتلى مدنيون أبرياء وهم ضحايا أعمال العنف الأخيرة.

  • الأسبوع في صور Reuters

    امرأة تركب دراجة نارية في سوق بمدينة ماكوردي النيجيرية بولاية بينو.

  • الأسبوع في صور Reuters

    العمال، في الولاية نفسها، الأربعاء، يحملون الرمال المستخدمة في أعمال البناء بعد استخراجها من نهر بينو.

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