عيد الفصح الأرثوذكسي حلّ بعد أسبوع من عيد الفصح الذي تحتفل به الكنائس المسيحية الأخرى هذا العام. وهنا، تشارك أثيوبيات في أديس أبابا في إحدى الصلوات، السّبت.