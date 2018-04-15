عشّاق السينما في هوليوود ينعون المخرج التشيكي ميلوش فورمان

مصدر الصورة Reuters Image caption ميلوش فرومان يمسك بجائزته في مهرجان سيفيلا السينمائي عام 2004

نعى عشاق الأفلام السينمائية المخرج ميلوش فورمان، الذي فاز بعدة جوائز أوسكار عن فيلميه "وان فلو أوفر ذا كوكوز نيست" و"أماديوس".

وكان المخرج، المولود في التشيك، الذي رحل عن عمر ناهز 86 عاما، واحدا من عدد محدود من المخرجين الأجانب الذين حظوا بنجاح تجاري وقبول كبير لدى النقاد في هوليوود.

وفاز فيمله "وان فلو أوفر ذا كوكوز نيست"، بطولة جاك نيكلسون، بخمس جوائز أوسكار عام 1976، بينما فاز "أماديوس" بثماني جوائز أوسكار عام 1984.

وكان المخرج إدجر رايت من بين أولئك الذين نعوا فورمان، وقال إن الراحل "وثّق لصورة القلب الثائر والروح الإنسانية."

وكتب رايت على تويتر أن فورمان كان "مخرجا عظيما" وأنتج "قائمة هائلة من الأفلام."

وضمت قائمة أفلامه باللغة الإنجليزية "الشعب ضد لاري فلينت" عام 1996 الذي رشحه للمرة الثالثة للفوز بجائزة أوسكار لأفضل مخرج، وكذلك فيلمه "رجل على القمر" عام 1999.

ووصف الممثل أنطونيو بانديراس، الذي قال إنه استهلم كثيرا من فورمان كي يصبح ممثلا عندما شاهد فيلمه الموسيقي "هير" عام 1979، بأنه "عبقري في التصوير السينمائي، وخبير في رسم الحالة الإنسانية."

وولد فورمان في تشيكوسلوفاكيا عام 1932، وأصبح يتيما عندما قتلا والداه في معسكرات الموت النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحقق فورمان شهرة كبيرة كشخصية رائدة في صناعة السينما الجديدة في التشيك خلال فترة الستينيات، لكنه انتقل إلى الولايات المتحدة عندما اجتاحت القوات الروسية بلاده عام 1968.

وحظى عمله الأول في الولايات المتحدة، "تيكينغ أوف" عام 1971، بنجاح مهم، لكن فيلمه التالي، "وان فلو أوفر ذا كوكوز نيست"، ثبت قدم فورمان في هوليوود.

واحتل الفيلم مكانة بارزة في قائمة أكثر الأفلام من حيث الإيرادات عام 1975 بأكثر من 100 مليون دولار، وأصبح ثاني فيلم في التاريخ يفوز بجوائز أوسكار لأفضل تصوير ومخرج وممثل وممثلة وسيناريو.

مصدر الصورة AFP Image caption فورمان يفوز بثاني جائزة له لأفضل مخرج عن فيلمه أماديوس عام 1985

ولعب دور البطولة في الفيلم نيكلسون الذي كانت تدور أحداثه حول رجل يواجه النظام في مؤسسة للصحة النفسية، وكان الفيلم عن رواية للكاتب الأمريكي كين كيسي.

وقال فورمان ذات مرة: "بالنسبة لي لم يكن مجرد عملا أدبيا، بل حياة حقيقية، الحياة الذي عشتها في تشيكوسلوفاكيا بداية من مولدي عام 1932 حتى 1968."

وبعد فيلمه "فالمنت" عام 1989، أخرج فورمان فيلمه "الشعب ضد لاري فلينت" بالاشتراك مع فريق الممثل الأمريكي وودي هارلسون الذي أدى دور ناشر إباحي.

مصدر الصورة PA Image caption فورمان مع المغنية الأمريكية كورتني لوف، التي ظهرت في فيلمه "الشعب ضد لاري فلينت"

وبعد ثلاث سنوات، اختار فورمان جيم كاري لبطولة فيلم "رجل على القمر"، الذي يصور السيرة الذاتية للمثل الكوميدي أندي كوفمان.

وعندما كُرّم فورمان بجائزة الإنجاز مدى الحياة من رابطة المديرين الأمريكية عام 2012، قال رئيس الرابطة، تايلور هاكفورد، إنه "وجد عالمية الخبرة الإنسانية في كل قصة" لفورمان.

وتزوج فورمان من الممثلتين جانا بريجشوفا وفيرا كريسادلوفا وأنجب من الأخيرة ولدين توأمين.

وفي عام 1999، تزوج من الكاتبة السينمائية مارتينا زوربيلوفا، التي أنجبا منها كذلك توأمين، أندرو وجيمس، تيمنا بأندي كوفمان وجيم كاري.

وتوفي فورمان، الجمعة، في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من المرض، حسبما قالت زوجته مارتينا لوكالة الأنباء التشيكية "سي تي كيه".

ونعته زوجته قائلة إن "رحيله كان هادئا، وكان محاطا دائما بأسرته وأصدقائه."