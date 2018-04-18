مصدر الصورة EPA Image caption يحضر العرض أيضا مئات من المدعوين، من بينهم دبلوماسيون وخبراء في مجال السينما والترفيه

تشهد العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم أول عرض سينمائي جماهيري في البلاد منذ أكثر من 35 عام، في إجراء تاريخي بعد السماح بإقامة دور عرض سينمائي في المملكة في وقت سابق من العام.

ويحضر افتتاح العرض الأول للفيلم الأمريكي "النمر الأسود" في دار عرض في الضاحية المالية في الرياض عواد العواد وزير الثقافة السعودي وآدم آرون، رئيس مجلس إدارة شركة "أيه إم سي إنترتينمنت"، مالكة سلسلة دور العرض.

ويحضر العرض أيضا مئات من المدعوين، من بينهم دبلوماسيون وخبراء في مجال السينما والترفيه.

وقال العواد في بيان بعد جولة في دار العرض الثلاثاء "نحن جميعا سعداء أن نشارك في هذه اللحظة التاريخية، عرض أول فيلم جماهيري في السعودية منذ 35 عاما".

وأضاف "أعلم أن السعوديين يتلهفون على التمكن من مشاهدة أفلامهم المفضلة هنا في بلادهم، وهو ما أتاحه "رؤية 2030".

وشهد العام الماضي بداية مساع حثيثة لجلب الترفيه للسعودية، ويأتي ذلك ضمن خطة طموح للإصلاح السياسي والاجتماعي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السعودي بحيث لا يعتمد على النفط بحلول 2030.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي إلى تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل جديدة وفتح فرص للسعوديين لإنفاق أموالهم داخل البلاد وليس خارجها.

وكانت هناك العديد من صالات السينما في السعودية خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن رجال الدين أقنعوا السلطات بحظرها.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي كان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قد حذر من "الانحلال" الذي تتسبب فيه السينما، قائلا إنها مفسدة للأخلاق.

ويقبل السعوديون على الإعلام الغربي والثقافة الغربية، ولكنهم كانوا يشاهدون الأفلام الغربية بصورة خاصة في منازلهم عبر القنوات الفضائية أو الهواتف المحمولة.

وتعتقد السلطات السعودية وسلاسل دور العرض أن هناك سوقا ضخمة جديدة لدور العرض في السعودية وقد تصل عائداتها إلى مليار دولار في العام من مبيعات التذاكر عبر 350 دار عرض بحلول 2030.

وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء إنه لن يتم الفصل بين الجنسين في دور العرض، ولكن لم يتضح بعد نوعية الأفلام التي سيسمح بعرضها، ومن المحتمل أن تقوم الرقابة بقطع بعض مشاهد من الأفلام.

وقاد ولي العهد الشاب برنامجا للإصلاح تم البدء فيه العام الماضي. ويهدف إلى زيادة الإنفاق المنزلي على أنشطة الثقافة والترفيه من 2.9 في المئة إلى 6 في المئة عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن السماح للنساء بقيادة السيارة لأول مرة على الإطلاق بدءا من يونيو/حزيران 2018، وهي خطوة كان يعارضها رجال الدين المحافظون.

وشن الأمير ايضا حملة على الفساد في المملكة أدت إلى احتجاز المئات ومن بينهم أعداد من كبار الأعضاء في الأسرة المالكة وكبار رجال الأعمال، ثم حصولهم على عفو مقابل تسويات مالية مع الدولة.

ولكن منتقديه يقولون إن الاجراءات التي اتخذها تهدف لإخضاع بعض معارضيه السياسيين، ويقولون إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لا يتقابلها إصلاحات سياسية.