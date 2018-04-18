50 عاما من التصوير الفوتوغرافي

  • 18 أبريل/ نيسان 2018

رابطة المصورين في بريطانيا تحتفل بمرور 50 عاما على إنشائها بإقامة معرض لأعمال بعض أشهر المصورين في العالم.

  • وحيد قرن صغير RORY CARNEGIE

    صورة لصغير وحيد القرن عمره يوم واحد، أُطلق عليه اسم "ألان"، التقطها المصور روري كارنيغي عام 2013. وألان هو وحيد القرن الرابع الذي يولد في منتزه الحياه البرية بمدينة كوتسوولدز في بريطانيا.

  • عارضة الأزياء تويغي BARRY LATEGAN

    التقط المصور بيري لتيغان هذه الصورة لعارضة الأزياء العالمية، تويغي، عام 1966. وقال لتيغان: "نظرت من خلال كاميرتي لهذا الوجه الذي كان ينظر إليّ، فأدرت وجهي إلى ليونارد (مصففة الشعر) وقلتُ يا له من رائع."

  • لاعب جمباز تقفز في الهواء ANDERSON & LOW

    المصوران جوناثان أندرسون وإدوين لو، تعاونا مع المنتخب الوطني الدنماركي للجمباز في الفترة من 1998 إلى 2002، لالتقاط سلسلة من الصور الخاصة بأربع عناصر، هي الأرض والهواء والنار والماء. وفي الصورة لاعب جمباز معلق في الهواء.

  • نيلسون مانديلا JILLIAN EDELSTEIN

    المصورة جيليان إدلشتاين قضت أربع سنوات في تصوير المشاركين في جلسات المصالحة في جنوب أفريقيا. إدلشتاين التقطت هذه الصورة لنيلسون مانديلا عام 1997، أثناء جلسة في القصر الرئاسي استغرقت 10 دقائق.

  • صورة لحمام من الدماء ومراكب في المياه الضحلة ADAM WOOLFITT

    سكان جزيرة فارو يدفعون الحيتان إلى المياه الضحلة ثم يذبحونها، في مهرجان غريندارب. ونُشرت الصورة، التي التقطها آدم وولفيت، في مجلة ناشونال جيوغرافيك عام 1966، وأثارت بعض الجدل.

  • بحيرة متجمدة PAUL WAKEFIELD

    صورة لبحيرة أبراهام المتجمدة في مقاطعة ألبرتا، بكندا، للمصور باول وكفيلد عام 2011.

  • رجل حامل ALAN BROOKING

    صورة لـ "الرجل الحامل" التي التقطها آلان بروكينغ، واستخدمتها اتحاد تنظيم الأسرة في حملة إعلانية في السبعينيات، لتذكير الرجال بمخاطر الحمل غير المرغوب فيه والتشجيع على استخدام وسائل منع الحمل.

  • وجه قرد TIM FLACH

    المصور تيم فلاتش التقط هذه الصورة عام 2001 لعيون قرد ينظر بفضول إلى عدسات الكاميرا. وتحاول صورة فلاتش استكشاف نقاط القوة التي يمتلكها الإنسان في البيئات الطبيعية.

  • لوحة لبركة من زنابق الماء TESSA TRAEGER

    المصور البريطاني تيزا تريغر معروف بصوره الثابتة وصور الطعام. وهنا، صورة لواحدة من أشهر لوحات الفنان مونيه، وهي لوحة لجسر فوق بركة من زنابق الماء.

  • سجين على جسده وشوم ADAM HINTON

    آدام هينتون التقط صورة لسجين تملأ الوشوم جسده، في أحد السجون في سلفادور عام 2013. يقبع في هذا السجن أعضاء عصابة "مارا سالفاتروتشا" فقط، وهي إحدى أكبر العصابات في البلاد. ويدير النزلاء السجن بالكامل دون حارس واحد.

  • الأميرة مارغريت ولورد سنودن وطفليهما دافيد وسارة TOM MURRAY

    توم موري كان أصغر مصور يُكلف بتصوير العائلة المالكة في بريطانيا. وهنا، التقط موري صورة للأميرة مارغريت (شقيقة الملكة إليزابيث)، ولورد سنودن، وطفليهما دافيد وسارة.

المزيد حول هذه القصة