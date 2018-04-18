50 عاما من التصوير الفوتوغرافي
رابطة المصورين في بريطانيا تحتفل بمرور 50 عاما على إنشائها بإقامة معرض لأعمال بعض أشهر المصورين في العالم.
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RORY CARNEGIE
صورة لصغير وحيد القرن عمره يوم واحد، أُطلق عليه اسم "ألان"، التقطها المصور روري كارنيغي عام 2013. وألان هو وحيد القرن الرابع الذي يولد في منتزه الحياه البرية بمدينة كوتسوولدز في بريطانيا.
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BARRY LATEGAN
التقط المصور بيري لتيغان هذه الصورة لعارضة الأزياء العالمية، تويغي، عام 1966. وقال لتيغان: "نظرت من خلال كاميرتي لهذا الوجه الذي كان ينظر إليّ، فأدرت وجهي إلى ليونارد (مصففة الشعر) وقلتُ يا له من رائع."
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ANDERSON & LOW
المصوران جوناثان أندرسون وإدوين لو، تعاونا مع المنتخب الوطني الدنماركي للجمباز في الفترة من 1998 إلى 2002، لالتقاط سلسلة من الصور الخاصة بأربع عناصر، هي الأرض والهواء والنار والماء. وفي الصورة لاعب جمباز معلق في الهواء.
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JILLIAN EDELSTEIN
المصورة جيليان إدلشتاين قضت أربع سنوات في تصوير المشاركين في جلسات المصالحة في جنوب أفريقيا. إدلشتاين التقطت هذه الصورة لنيلسون مانديلا عام 1997، أثناء جلسة في القصر الرئاسي استغرقت 10 دقائق.
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ADAM WOOLFITT
سكان جزيرة فارو يدفعون الحيتان إلى المياه الضحلة ثم يذبحونها، في مهرجان غريندارب. ونُشرت الصورة، التي التقطها آدم وولفيت، في مجلة ناشونال جيوغرافيك عام 1966، وأثارت بعض الجدل.
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PAUL WAKEFIELD
صورة لبحيرة أبراهام المتجمدة في مقاطعة ألبرتا، بكندا، للمصور باول وكفيلد عام 2011.
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ALAN BROOKING
صورة لـ "الرجل الحامل" التي التقطها آلان بروكينغ، واستخدمتها اتحاد تنظيم الأسرة في حملة إعلانية في السبعينيات، لتذكير الرجال بمخاطر الحمل غير المرغوب فيه والتشجيع على استخدام وسائل منع الحمل.
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TIM FLACH
المصور تيم فلاتش التقط هذه الصورة عام 2001 لعيون قرد ينظر بفضول إلى عدسات الكاميرا. وتحاول صورة فلاتش استكشاف نقاط القوة التي يمتلكها الإنسان في البيئات الطبيعية.
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TESSA TRAEGER
المصور البريطاني تيزا تريغر معروف بصوره الثابتة وصور الطعام. وهنا، صورة لواحدة من أشهر لوحات الفنان مونيه، وهي لوحة لجسر فوق بركة من زنابق الماء.
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ADAM HINTON
آدام هينتون التقط صورة لسجين تملأ الوشوم جسده، في أحد السجون في سلفادور عام 2013. يقبع في هذا السجن أعضاء عصابة "مارا سالفاتروتشا" فقط، وهي إحدى أكبر العصابات في البلاد. ويدير النزلاء السجن بالكامل دون حارس واحد.
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TOM MURRAY
توم موري كان أصغر مصور يُكلف بتصوير العائلة المالكة في بريطانيا. وهنا، التقط موري صورة للأميرة مارغريت (شقيقة الملكة إليزابيث)، ولورد سنودن، وطفليهما دافيد وسارة.
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