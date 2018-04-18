50 عاما من التصوير الفوتوغرافي

التقط المصور بيري لتيغان هذه الصورة لعارضة الأزياء العالمية، تويغي، عام 1966. وقال لتيغان: "نظرت من خلال كاميرتي لهذا الوجه الذي كان ينظر إليّ، فأدرت وجهي إلى ليونارد (مصففة الشعر) وقلتُ يا له من رائع."