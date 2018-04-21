فنانة بريطانية تفوز بجائزة سوني العالمية للتصوير 2018

أعلنت أسماء الفائزين بجوائز " مسابقة سوني العالمية للتصوير 2018" حيث فازت الفنانة البريطانية أليس توملينسون بلقب "مصور السنة" عن سلسلتها الأخاذة عن الحجاج.

وحصلت أليس البالغة من العمر 43 عاما على جائزة مقدارها 25 ألف دولار .

وتضمنت سلسلة الصور التي شاركت بها صور بورتريه وصورا أخرى من الهدايا والهبات التي تقدم في أماكن الحج في بلدة لورد في فرنسا وباليفورني في غيرلندا وغراباركا في بولندا.

ونوهت لجنة محكمي الجائزة بتقنياتها الممتازة والعرض الحساس لرحلة الحج كرحلة استكشاف وتضحية من أجل قوة عظمى.

وقالت الفنانة "الحجاج كثيرا ما يتركون هداياهم وهباتهم بدون إسم، تعبيرا عن الأمل والامتنان، فيخلقون سردية ملموسة تضم بين عناصرها الإيمان والشخص والطبيعة.

وصورت بعض الصور الفائزة الأخرى أحداثا سياسية وثقافية وكذلك عالم الطبيعة.

فيما يلي مختارات من تلك الصور.

مصدر الصورة Alys Tomlinson Image caption صورة لامرأة في الحج

مصدر الصورة Balazs Gardi Image caption حصل بلاج غاردي على المركز الأول عن مشهد الهياج هذا لفرسان يتبارزون من أجل عجل مقطوع الرأس في أفغانستان، وهو أحد أشكال المبارزات الرياضية هناك.

مصدر الصورة Fredrik Lerneryd Image caption حصل فريدريك ليرنيريد على المركز الأول في فئة "القضايا المعاصرة" عن هذه الصورة التي يظهر فيها صف لراقصات الباليه في مدينة كيبيرا في كينيا.

مصدر الصورة Antonio Gibotta Image caption "حرب الدقيق" في إيبي في إسبانيا، هي موضوع هذه الصورة التي التقطها أنطونيو غيبوتا. يمثل المهرجان "انقلابا على صلة بيوم مذبحة الأبرياء"، حيث أصدر هيرود، ملك يهودا ، أوامره بقتل جميع المواليد، من أجل أن يعثر على المسيح.

مصدر الصورة Mitch Dobrowner Image caption حصل ميتش دوبراونر على المركز الثاني في فئة "عالم الطبيعة والحياة البرية"، عن هذه الصورة التي تظهر فيها غيوم قبل العاصفة

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مصدر الصورة Rasmus Flindt Pedersen Image caption امرأة مسنة تفر من خط التماس عن مدينة الموصل بمساعدة "الكتيبة الذهبية". حصل رازموس فليندت بيدرسن على الجائزة الثالثة عن هذه الصورة، في فئة "الأخبار ومواضيع الساعة".

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مصدر الصورة Tomasz Padło Image caption هذه الصورة بعدسة توماس بادلو من كازخستان يظهر فيها لصق يصور بحيرة في كازخستان، والملصق معلق على باب.

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مصدر الصورة Andrew Quilty Image caption حصل أنردو كويلتي على المركز الثالث عن هذه الصورة التي يظهر فيها عتيق الله، ابن التاسعة ، يقف أمام الكاميرا حاملا معدلات التزلج على الثلج، في جامع قرية أوب بالا في أفغانستان.

مصدر الصورة Wiebke Haas Image caption فرس يهز رأسه وعرفه، بعدسة ويبكه هاس، التي تقول إنها ركزت على "وجه عظيم وحركات متناسقة.

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