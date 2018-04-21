فنانة بريطانية تفوز بجائزة سوني العالمية للتصوير 2018

أعلنت أسماء الفائزين بجوائز " مسابقة سوني العالمية للتصوير 2018" حيث فازت الفنانة البريطانية أليس توملينسون بلقب "مصور السنة" عن سلسلتها الأخاذة عن الحجاج.
وحصلت أليس البالغة من العمر 43 عاما على جائزة مقدارها 25 ألف دولار .
وتضمنت سلسلة الصور التي شاركت بها صور بورتريه وصورا أخرى من الهدايا والهبات التي تقدم في أماكن الحج في بلدة لورد في فرنسا وباليفورني في غيرلندا وغراباركا في بولندا.
ونوهت لجنة محكمي الجائزة بتقنياتها الممتازة والعرض الحساس لرحلة الحج كرحلة استكشاف وتضحية من أجل قوة عظمى.
وقالت الفنانة "الحجاج كثيرا ما يتركون هداياهم وهباتهم بدون إسم، تعبيرا عن الأمل والامتنان، فيخلقون سردية ملموسة تضم بين عناصرها الإيمان والشخص والطبيعة.
وصورت بعض الصور الفائزة الأخرى أحداثا سياسية وثقافية وكذلك عالم الطبيعة.
فيما يلي مختارات من تلك الصور.
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