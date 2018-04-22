رحيل "ميني مي" عن عمر لم يتجاوز 49 عاما

مصدر الصورة PA Image caption ظهر الفنان في العديد من برامج تلفزيون الواقع

توفي الممثل، فيرن تروير، المعروف بشخصية "ميني مي" في أفلام، أوستين باور، عن عمر ناهز 49 عاما.

وأدى تروير، الذي لم يكن طوله يتجاوز 81 سنتيمترا، دور غريبوك في أول أفلام هاري بوتر.

وظهر على صفحته بموقع فيسبوك منشور كُتب فيه: "ببالغ الحزن والأسى نعلن اليوم رحيل فيرن عن الدنيا"، ويضيف المنشور: "على مر السنين كان يصارع وينتصر، ولكن هذه المرة كانت النهاية".

واشتهر تروير في برامج تلفزيون الواقع منذ 2009.

وكان من أدواره الأولى في السينما دور رضيع عمره 9 أشهر عام 1994.

وظهر في أفلام، أوستين باور، في شخصية "ميني مي" مع الممثل مايك مايرز.

ووصف مايرز زميله في بيان بأنه "ممثل كامل، ومصدر إلهام لجميع من كان لهم شرف العمل معه". وأضاف: "إنه يوم حزين، ولكن أتمنى يكون في مكان أحسن، وسنفتقده كثيرا".

وكان تروير يعالج من الإدمان على الكحول، العام الماضي، وأصدر بيانا يشرح فيها حالته، قائلا: "الصراع ليس سهلا، ولكنني سأواصل وسأبذل جهدي يوميا. أشكر جميع من اتصل بي ليشجعني، أعتز بذلك كثيرا".

وفي عام 2012، تبرع تروير بمبلغ مالي لجمعية خيرية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة في ايرلندا الشمالية، بعدما تعرضت للسرقة.

وكتب في رسلة إلى الجمعية: "سمعت بما حصل لكم، وأردت أن أساعد الأطفال". وأضاف: "بلغوهم سلامي رجاء. وتذكروا أنه يمكنكم أن تحققوا أي شيء رسمتموه في أذهانكم. كونوا دائما متفائلين".