مادونا تخسر معركة قضائية لوقف بيع رسائل غرامية خاصة بها

مصدر الصورة Reuters Image caption المحكمة قررت أن آجال مطالبة مادونا بأغراضها انقضت

خسرت مغنية البوب الأمريكية مادونا قضية أمام المحكمة لمنع صديقة سابقة لها من بيع بعض أغراضها الحميمية في المزاد العلني، من بينها رسائل غرامية وضفائر شعر.

ورفض القاضي في محكمة نيويورك الدعوى التي رفعتها مادونا على دارلين لوتس، قائلا إن آجال استعادة مادونا لمتعلقاتها انقضت.

ومن بين المتعلقات رسالة انفصال من مغني الراب، توباك، الذي توفي عام 1996، وكانت مادونا تواعده سرا.

وجاء في موقع تي أم زد أن عملية البيع ستجري في يوليو/تموز، بعد صدور الحكم.

وتدعي مادونا أنها لم تكن تعرف أن رسالة توباك شاكور في 1995 كانت بحوزة لوتس، إلى أن علمت بعملية البيع العام الماضي.

ويقول شاكور في رسالته لمادونا: "مواعدة رجل أسود يخدم مشوارك الفني، ولكن سمعتي تتضرر من مواعدة امرأة بيضاء".

وكانت العلاقة بين الاثنين سرية، ولم تتحدث مادونا عنها علنا إلا في الفترة الأخيرة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption علاقة مادونا بمغني الراب كانت سرية

وتوترت العلاقة بين مادونا ولوتس عام 2013 بعد تسوية نزاع بشأن أعمال فنية، وأصدرت مادونا بعدها تصريحا بعدم مطالبة صديقتها السابقة بأي شيء آخر، حسب قرار القاضي جيرالد ليبوفيتس، الاثنين.

وأوضح القاضي أنه بناء على هذا التصريح لا يمكن لمادونا استرجاع أي شيء معروض للبيع في المزاد من صديقتها السابقة.

وقالت مادونا العام الماضي للمحكمة، من أجل وقف عملية البيع إن "شهرتها لا تلغي حقها الحفاظ على خصوصيتها خاصة الأشياء الحميمية".

واتهم محامي لوتس مادونا بالسعي "للانتقام" من موكلته.