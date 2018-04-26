الفائزون في مسابقة مصوري العام للطعام

بمشاركة حوالي 40 ألف مشاركة من أكثر من 60 دولة، أُعلن فوز نور أحمد جلال، من بنغلاديش، لهذا العام بهذه الصورة لأشخاص يستعدون لتناول الطعام بعد يوم صوم طويل في معبد هندوسي.