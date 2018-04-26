الفائزون في مسابقة مصوري العام للطعام
تعرفوا على الفائزين بجوائز مسابقة "بينك ليدي" لمصوري الطعام
-
Noor Ahmed Gelal
بمشاركة حوالي 40 ألف مشاركة من أكثر من 60 دولة، أُعلن فوز نور أحمد جلال، من بنغلاديش، لهذا العام بهذه الصورة لأشخاص يستعدون لتناول الطعام بعد يوم صوم طويل في معبد هندوسي.
-
Victor Pugatschew
فاز فيكتور بوغاتشيو في فئة "تصوير النبيذ" عن صورة في منطقة الشمبانيا في فرنسا، لنبيذ "الشاردوناي" أثناء عملية تصنيعه.
-
Debdatta Chakraborty
فاز ديبديتا تشاكرابورتي في فئة "جلب المحصول للمنزل" عن هذه اللقطة لصيادين يلقون شباكهم في نهر في البنغال.
-
Aniko Lueff Takacs
فازت مجوعة Aniko Lueff في فئة "المدونين الغذائيين" عن صورة لصحن فيه قطع من شهد العسل مزين ببراعم نبتة الخزامى المجففة إلى جانبه.
-
Tom Parker
فاز توم باركر بجائزة "الطعام على الطاولة" عن صورة لطباخ يقدم طبقا في فندق في كولومبيا.
-
Michael Meisen
قدم مايكل ميسن هذه الصورة لورود وتفاح للفوز بفئة "تفاحة كل اليوم".
-
Oliver Hauser
التقطت هذه الصورة من قبل أوليفر هاوزر من سلسلة بعنوان "طبخ آدم من أجل حواء" وفاز عن فئة "الطعام في الصحافة".
-
Andy Grimshaw
فاز آندي غريمشو بفئة "قشطة المحاصيل" عن هذه اللقطة البسيطة للفاصولياء الخضراء.
-
Guillaume Flandre
صورة غيلاوم فلاندر للأغنام في الجزء الخلفي من أحد الأسواق في داكار، في السنغال، فازت بفئة "الطعام في الميدان".
-
Guillaume Flandre
كما فاز غيلاوم فلاندر بالجائزة الأولى في فئة "طعام للعائلة" عن هذه اللقطة لوالده وجده أثناء طهيما معا في عيد الميلاد.
-
Linda Taylor
وفازت ليندا تايلور بفئة "تصوير الطعام" عن هذه الصورة لحلوى معجنات الإجاص .
-
John Carey
وفاز في فئة "الطعام أثناء طهيه" جون كاري عن هذه الصورة للطباخ الشهير كالوم فرانكلين أثناء طهوه وإعداده للفطائر.
-
Probal Rashid
فازت لقطة للمصور بروبال رشيد لصياد سمك يطهو على متن قارب صيده في بنغلاديش في فئة "الطعام من أجل البقاء".
-
Derek Snee
فازت صورة لطبق البايلا الكاتالونية التقليدي أثناء تحضيره في سوق عيد الميلاد في مدينة نيوكاسل البريطانية للمصور ديريك سني في فئة "مهرجانات الطعام البريطانية".
-
Jade Nina Sarkhel
فازت جايد نينا ساركيل بهذه الصورة لنساء اصطففن أمام أحد المخابز قبل يوم من احتفال "ديفالي" في مومباي، في فئة "طعام للبيع".
-
Paul Steven
ثلاثة من الأبقار في إكسمور في إنجلترا، هي الصورة التي ضمنت لبول ستيفن الفوز في فئة "الصور الملتقطة باستخدام الهواتف الذكية".
-
Becci Hutchings
وفازت بيكي هتشينغز بجائزة "مصور الطعام التلميذ" لهذا العام عن صورة لقرص شهد العسل الخام.
معرض الصور
الجديد في معرض بكين للسيارات 2018
- 25 أبريل/ نيسان 2018
بالصور: جولة داخل "أنفاق سرية" بمدينة دوما في سوريا
- 23 أبريل/ نيسان 2018
بالصور: هواتف ذكية بمخيمات اللاجئين وناعومي كامبل في جنازة "ماما ويني"
- 20 أبريل/ نيسان 2018