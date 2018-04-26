الفائزون في مسابقة مصوري العام للطعام

  • 26 أبريل/ نيسان 2018

تعرفوا على الفائزين بجوائز مسابقة "بينك ليدي" لمصوري الطعام

  • أشخاص يستعدون لتناول الطعام بعد يوم صوم طويل في معبد هندوسي. Noor Ahmed Gelal

    بمشاركة حوالي 40 ألف مشاركة من أكثر من 60 دولة، أُعلن فوز نور أحمد جلال، من بنغلاديش، لهذا العام بهذه الصورة لأشخاص يستعدون لتناول الطعام بعد يوم صوم طويل في معبد هندوسي.

  • صورة في منطقة الشمبانيا في فرنسا، لنبيذ "الشاردوناي" أثناء عملية تصنيعه. Victor Pugatschew

    فاز فيكتور بوغاتشيو في فئة "تصوير النبيذ" عن صورة في منطقة الشمبانيا في فرنسا، لنبيذ "الشاردوناي" أثناء عملية تصنيعه.

  • صيادين يلقون شباكهم في نهر في البنغال Debdatta Chakraborty

    فاز ديبديتا تشاكرابورتي في فئة "جلب المحصول للمنزل" عن هذه اللقطة لصيادين يلقون شباكهم في نهر في البنغال.

  • صورة لصحن فيه قطع من شهد العسل مزين ببراعم نبتة الخزامى المجففة إلى جانبه Aniko Lueff Takacs

    فازت مجوعة Aniko Lueff في فئة "المدونين الغذائيين" عن صورة لصحن فيه قطع من شهد العسل مزين ببراعم نبتة الخزامى المجففة إلى جانبه.

  • صورة لطباخ يقدم طبقا في فندق في كولومبيا Tom Parker

    فاز توم باركر بجائزة "الطعام على الطاولة" عن صورة لطباخ يقدم طبقا في فندق في كولومبيا.

  • صورة لورود وتفاح Michael Meisen

    قدم مايكل ميسن هذه الصورة لورود وتفاح للفوز بفئة "تفاحة كل اليوم".

  • طبخ آدم من أجل حواء Oliver Hauser

    التقطت هذه الصورة من قبل أوليفر هاوزر من سلسلة بعنوان "طبخ آدم من أجل حواء" وفاز عن فئة "الطعام في الصحافة".

  • فاصولياء خضراء Andy Grimshaw

    فاز آندي غريمشو بفئة "قشطة المحاصيل" عن هذه اللقطة البسيطة للفاصولياء الخضراء.

  • أغنام في الجزء الخلفي من أحد الأسواق في داكار Guillaume Flandre

    صورة غيلاوم فلاندر للأغنام في الجزء الخلفي من أحد الأسواق في داكار، في السنغال، فازت بفئة "الطعام في الميدان".

  • رجلان يطهوان Guillaume Flandre

    كما فاز غيلاوم فلاندر بالجائزة الأولى في فئة "طعام للعائلة" عن هذه اللقطة لوالده وجده أثناء طهيما معا في عيد الميلاد.

  • صورة لحلوى معجنات الإجاص Linda Taylor

    وفازت ليندا تايلور بفئة "تصوير الطعام" عن هذه الصورة لحلوى معجنات الإجاص .

  • صورة للطباخ الشهير كالوم فرانكلين أثناء طهوه وإعداده للفطائر John Carey

    وفاز في فئة "الطعام أثناء طهيه" جون كاري عن هذه الصورة للطباخ الشهير كالوم فرانكلين أثناء طهوه وإعداده للفطائر.

  • صياد سمك يطهو على متن قارب صيده في بنغلاديش2017 Probal Rashid

    فازت لقطة للمصور بروبال رشيد لصياد سمك يطهو على متن قارب صيده في بنغلاديش في فئة "الطعام من أجل البقاء".

  • بايلا الكاتالونية Derek Snee

    فازت صورة لطبق البايلا الكاتالونية التقليدي أثناء تحضيره في سوق عيد الميلاد في مدينة نيوكاسل البريطانية للمصور ديريك سني في فئة "مهرجانات الطعام البريطانية".

  • نساء اصطففن أمام أحد المخابز قبل يوم من احتفال "ديفالي" في مومباي Jade Nina Sarkhel

    فازت جايد نينا ساركيل بهذه الصورة لنساء اصطففن أمام أحد المخابز قبل يوم من احتفال "ديفالي" في مومباي، في فئة "طعام للبيع".

  • ثلاثة من الأبقار في إكسمور Paul Steven

    ثلاثة من الأبقار في إكسمور في إنجلترا، هي الصورة التي ضمنت لبول ستيفن الفوز في فئة "الصور الملتقطة باستخدام الهواتف الذكية".

  • قرص شهد العسل الخام Becci Hutchings

    وفازت بيكي هتشينغز بجائزة "مصور الطعام التلميذ" لهذا العام عن صورة لقرص شهد العسل الخام.