إذاعة "بي بي سي عربي" تفوز بجائزة الأخبار للعام الثالث على التوالي

في ختام أعمال الدورة التاسعة عشرة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون حصلت بي بي سي على الجائزة الأولى في فئة النشرات الأخبارية .

وأقيم المهرجان في الفترة ما بين الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري في العاصمة التونسية بدعوة من اتحاد الإذاعات العربية.

ونافست بي بي سي ضمن فئة الإذاعات غير الحكومية الناطقة بالعربية. وقال عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي عربي في تعليقه على الفوز بالجائزة "إنها تعد تقديرا ثمينا لفريق إذاعة بي بي سي الذي يعمل بدأب على مدى السنوات الماضية لتحديث المحتوى الإخباري لإذاعة بي بي سي، خاصة حين تحصل الإذاعة عليها لثلاث سنوات متصلة".

وكان القسم العربي في بي بي سي قد احتفل في يناير ، كانون الثاني الماضي بمرور ثمانين عاما على تأسيسه. وتقدم إذاعة بي بي سي نشرات اخبارية على مدار الساعة وبرامج اخبارية متعددة منها "عالم الظهيرة " و"العالم هذ المساء"، إضافة الى الفترة الاخبارية الصباحية التي تمتد لاربع ساعات يوميا من الساعة الثالثة وحتى السابعة صباحا بتوقيت غرينتش.