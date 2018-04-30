مصدر الصورة Getty Images Image caption أبطال الفيلم في عرضه الأول في لوس أنجليس

حقق فيلم "أفينجرز: إنفينيتي وور" 630 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأول لعرضه، محطما الأرقام القياسية، حسبما أشارت تقديرات.

وقالت شركة "إغزيبيتور رليشنز"، التي تتابع عائدات دور العرض، إنها وضعت تقديراتها لعائدات الفيلم في نهاية الأسبوع الأول لعرضه، على الرغم من أن الفيلم لم يفتتح بعد في الصين.

وإذا تأكدت التقديرات، سيتخطى الفيلم عائدات فيلم "السريع والغاضب"، الذي حقق عائدات قياسية في نهاية الأسبوع الأول لعرضه بلغت 542 مليون دولار.

ويتوقع أن يحقق الفيلم أعلى عائدات على الإطلاق لأول نهاية أسبوع للعرض في السوق المحلي في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يحقق 542 مليون دولار في الولايات المتحدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تلعب سكارلت جوهانسون دور "الأرملة السوداء" في الفيلم

مصدر الصورة Getty Images Image caption روبرت داوني جونيور بطل فيلم "الرجل الحديدي"

وسيتم نشر الأرقام الرسمية يوم الاثنين، وسيعني ذلك تقدم فيلم "أفينجرز" على "حرب النجوم: القوة تستيقظ"، الذي حقق 248 مليون دولار.

وبلغت قيمة إنتاج فيلم "إنفينيتى وور"، وهو من إخراج الأخوين جو وأنتوني روسو، ما بين 300 و400 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول عدد من الأبطال الخارقين لسلسلة مارفيل في حربهم ضد الشرير ثانوس.

ويشارك مجموعة من النجوم مثل روبرت داوني جونيور وسكارليت جوهانسون وبنديكت كمبرباتش في الجزء الثالث من الفيلم، كما في جزئيه الأوليين.

ومن المتوقع طرح الجزء الأخير في الفيلم في مايو/أيار 2019.

ويأتي "أفينجرز: إنفينيتي وور" بعد عشرة أعوام من طرح فيلم "الرجل الحديدي"، الذي بدأ سلسلة من أفلام الأبطال الخارقين الشهيرة.