مصدر الصورة AFP Image caption تخطط شبكة إي أس بي أن التابعة لديزني لبث نسخة من برنامجها التلفزيوني Sports Centre على موقع تويتر

تعتزم شركة والت ديزني إنتاج برامج رياضية وإخبارية وترفيهية لعرضها مباشرة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في خطوة لجذب المشاهدين عبر الإنترنت وأصحاب الإعلانات عبر الفيديو الرقمي.

وتعمل شبكات كومكاست كورب بما في ذلك "أن بي أس" و"أم سي أن بي أس" و "فايا كوم كوميدي سنترال" و"بي إي تي" وغيرها على تطوير محتوى يعرض على تويتر.

وأصدر تويتر الإثنين بياناً أكد فيه إبرام أكثر من 30 صفقة لعرض برامج مباشرة وجديدة.

وتخطط شبكة "إي أس بي أن" التابعة لديزني لبث نسخة من برنامجها التلفزيوني Sports Centre على موقع تويتر بالإضافة إلى الأخبار العاجلة والتحليلات بحسب بيان الشركة.

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وبموجب هذه الصفقات فإن البث الحي عل الإنترنت سيتوسع على تويتر معطياً الفرصة لشركة ديزني وغيرها للوصول إلى المشاهدين عبر الانترنت في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة مشاهدة التلفزيون.

وأكدت تويتر أن نسبة مشاهدة الفيديو على تويتر تضاعفت في الفترة الأخيرة.

وبحسب هذه الاتفاقية، ستنتج شبكة ديزي "أيه بي سي" وقنوات ديزني و"فري فرمواستديو للأفلام" التابع للشركة، برامج تعرضها بشكل حي ومباشر على تويتر.

وارتفعت أسهم ديزني 4.5 في المئة إلى 30.31 دولاراَ أمريكياً بعد الإعلان عن اتفاق ديزني، كما ارتفع سهم ديزني 1.1 في المئة إلى 100.33 دولار أمريكي .

ومن بين الشركات الأخرى التي ستعرض مقاطع فيديو على تويتر: هي Hearst Magazines Digital , Will Packer Media BuzzFeed news بالإضافة إلى دوريات كرة القدم والبسيبول.