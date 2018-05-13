المغنية الإسرائيلية نيتا تقطف جائزة اليوروفيجن 2018
توجت المغنية الإسرائيلية نيتا بمسابقة اليوروفيجن عن أغنيتها "توي" المنددة بالتحرش الجنسي، لتصبح تلك المرة الرابعة التي تقطف فيها إسرائيل جائزة هذه المسابقة الأوروبية.
وكانت أغنية نيتا ضمن التفضيلات الأولية للجنة التحكيم، ولكنها وصلت إلى المركز الاول عند بدء التصويت الإلكتروني للجمهور وتبعتها أغنية من قبرص في المرتبة الثانية.
واستوحت نيتا أغنيتها "توي" التي قدمت على إيقاعات راقصة من حركة النساء ضد التحرش الجنسي "أنا أيضا".
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وشكرت نيتا لجنة التحكيم والجمهور "لتقبلهم الاختلاف" ورفعت رمز الجائزة (مايكرفون زجاجي) تحية لهم.
وجاء تسلسل المغنية البريطانية سوري (سوزانا ماري كورك) بالمرتبة 24 من بين 26 بلدا.
وقد اقتحم رجل يحمل حقيبة على ظهره خشبة المسرح أثناء تقديم أغنية سوري، واختطف المايكرفون من يدها. وقد منحت ري فرصة ثانية لتقديم أغنيتها بيد أنها رفضت ذلك.
وكتبت سور ري لاحقا في تغريدة على تويتر "كل شيء ممكن أن يحدث" على خشبة المسرح في يوروفيجن.
وحصلت نيتا، واسمها الكامل نيتا بارزيلاي، على محموع 529 نقطة بينما حصلت منافستها إيليني فوريرا من قبرص على 436 نقطة.
وقد احتدم التنافس بين إسرائيل والنمسا وألمانيا وقبرص على المركز الاول، وكانت النمسا تتقدم القائمة بعد تصويت لجنة التحكيم بأغنية سيزار سامبسون "لا أحد سواك".
ولكن تحولت النتيجة مع بدء تصويت الجمهور ليكون التنافس بين نيتا وإيليني.
وعلى خشبة المسرح، قالت المغنية الإسرائيلية "شكرا جزيلا لكم لتقبلكم الاختلاف وتقبلكم التنوع"، مضيفة "أحب بلدي".
وأوضحت تينا أن اغنيتها تعبر عن الجميع، عن كل من يكافح لأن يحقق نفسه، مع روؤسائه في العمل، مع الحكومة، أو مع أي شخص يحاول تجاوزه.
وأضافت "قيل لي مرات عديدة أنني لست جميلة بما فيه الكفاية، ولست ذكية بما فيه الكفاية، ولست نحيفة بما فيه الكفاية لأن أفعل ما أريد فعله".
وعن تنافسها مع مع المغنية القبرصية، قالت نيتا "قلت دائما أن المقارنة بين الأنواع الموسيقية أمر ظريف، لكن المقارنة بين الموسيقيين أمر غريب نوعما... أنا أتنافس مع نفسي".
وقالت نيتا، البالغة من العمر 25 عاما، وتتميز بسمنها الواضح، إنها لم تشعر أبدا أنها تقدم رسالة مضيفة "يجب فقط أن أكون نفسي، ولا يهم ما هو حجمي".
وقد أجريت المنافسات الرئيسية في المسابقة هذا العام في مدينة لشبونة البرتغالية، واتفق على أن تقام منافسات المسابقة لعام 2019 في إسرائيل.
وكانت آخر مرة فازت بها إسرائيل بالمسابقة قبل عشرين عاما، أي في عام 1998، كما حصلت عليها في السنوات 1978 و 1979 أيضا.