بالصور: جوائز البافتا التلفزيونية لعام 2018
- 14 مايو/ أيار 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون المعروفة بالبافتا وهي المعادل البريطاني لجوائز الأوسكار الأمريكية وتُمنح فقط للبرامج التلفزيونية.
وكرم الحفل أفضل الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية والترفيهية، فضلاً عن المواهب التلفزيونية .