بالصور: جوائز البافتا التلفزيونية لعام 2018

  • 14 مايو/ أيار 2018

أقيم في العاصمة البريطانية لندن حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون المعروفة بالبافتا وهي المعادل البريطاني لجوائز الأوسكار الأمريكية وتُمنح فقط للبرامج التلفزيونية.

وكرم الحفل أفضل الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية والترفيهية، فضلاً عن المواهب التلفزيونية .

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Image caption فازت الممثلة ديزي ماي كوبر بلقب أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في "This country"
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Image caption انضم كل من كريس هيوز (يسار) ومارسيل سومورفيل المتسابقان في "جزيرة الحب" للاحتفال مع مقدمة البرنامج، كارولين فلاك، بفوز البرنامج بجائزة أفضل مسلسل واقعي.
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Image caption آماندا هولدن تلتقط صورة سليفي مع ابنتها أليكسا بعد حصول البرنامج التي تقدمه هولدن "مواهب بريطانيا" بجائزة أفضل برنامج ترفيهي.
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Image caption ديكلان دونللي مقدم برنامج "مواهب بريطانيا" حضر حفل توزيع جوائز البافتا
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Image caption نال شون بين جائزة أفضل ممثل عن دور "الراهب" في مسلسل "المنكسر"
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Image caption فازت مولي ويندسر بجائزة أفضل ممثلة لدورها في "ثلاث بنات" حيث جسدت دور فتاة تتعرض للتعنيف
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Image caption نال الفيلم الوثائقي الخاص بعائلة ريو فرديناند بعد وفاة زوجته جائزة أفضل فيلم وثائقي، وقد اصطحب فرديناند صديقته الجديدة الممثلة كايت رايت للحفل
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Image caption حصلت الصحافية كيت آدي على أعلى وسام شرف في البافتا تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة في هذا المجال، وحضرت آدي إلى الحفل بالرغم من كسر من ذراعها وقالت مازحة لدى تسلمها الجائزة "لم أكسر يدي في خنادق الحرب بل جراء حفرة في الطريق".
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Image caption حصل جون ماتسون ،الصحافي المتخصص بالتعليق على مباريات كرة القدم على جائزة خاصة، وحضر ماتسون إلى الحفل فور إنتهائه من التعليق على إحدى المباريات في كريستال بالاس.
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Image caption فاز فريق عمل Casualty بجائزة أفضل مسلسل أو جائزة أفضل جائزة درامية للمرة الثانية بالرغم من ترشحه لهذه الجائزة 14 مرة.
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Image caption حضرت الممثلة جودي ويتبيكير لتقديم جائزة أفضل مسلسل درامي لـ " Peaky Blinders"
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Image caption توم ديفيس وميشيال كيغان يقدمان جائزة أفضل مقدم برنامج ترفيهي لغراهام نورتن

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