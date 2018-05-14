بالصور: جوائز البافتا التلفزيونية لعام 2018

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حصلت الصحافية كيت آدي على أعلى وسام شرف في البافتا تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة في هذا المجال، وحضرت آدي إلى الحفل بالرغم من كسر من ذراعها وقالت مازحة لدى تسلمها الجائزة "لم أكسر يدي في خنادق الحرب بل جراء حفرة في الطريق".