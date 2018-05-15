وفاة بطلة أفلام سوبرمان عن عمر ناهز 69 سنة

مصدر الصورة AFP Image caption توفيت مارغوت كيدر الأحد الماضي ودفنت في مسقط رأسها في ليفينغستون في ولاية مونتانا الأمريكية

توفيت النجمة السينمائية، مارغوت كيدر، المعروفة بدور لويز لاين في سلسلة أفلام سوبرمان، عن عمر يناهز 69 سنة.

وشيعت الجنازة الأحد الماضي في مسقط رأسها في مدينة ليفينغستون في ولاية مونتانا الأمريكية.

وحققت كيدر شهرة واسعة النطاق بعد قيامها بدور البطولة النسائية مع النجم كريستوفر ريف في سلسلة أفلام سوبرمان في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.

وحصلت الممثلة الكندية الأصل على الجنسية الأمريكية عام 2005 لتبدأ مشوارها في العمل السياسي علاوة على نشاطها في مجال حقوق المرأة.

وقد وجهت انتقادات لحرب الخليج، ونشاط استخراج النفط في الولايات المتحدة داعمة مرشحي الحزب الديمقراطي، واعتقلت بعد مشاركتها في احتجاج أمام البيت الأبيض ضد خط أنابيب كيستون إكس إل الذي لا يزال مثار للجدل في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت النجمة المزيد إلى رصيدها من الشهرة بلعب أدوار أخرى بخلاف سلسلة سوبرمان، من بينها فيلمي الرعب اللذين حققا نجاحا كبيرا وقت عرضهما "عيد الميلاد الأسود" "ورعب أمتيفيل".

وبعد استقرارها في ولاية مونتانا، بدأت في دعم مؤسسة "ويمن فور"، التي تتبنى أهدافا تتضمن "دعم مشاركة وتمكين المرأة في الديمقراطية الأمريكية من خلال التعليم والعمل على حل المشكلات الحرجة."

وعانت مارغوت كيدر من مشكلات صحية عقلية أدت إلى اختفائها عن الأضواء عام 1996.

وفي لقاء صحفي أجرته معها مجلة "بيبل"، وصفت مارغوت اختفائها بأنه كان الفترة "الأكثر توترا في حياتها".

وبينما كانت تجمع ذكرياتها، تعرض الكمبيوتر الخاص بها لفيروس تسبب في ضياع كل أعمالها، وفقا لما صرحت به للمجلة، مرجحة أن ما حدث كان مدبرا من قبل زوجها ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تحولت نجمة السينما بعد استقرارها في ولاية مونتانا إلى ناشطة لحقوق المرأة

لكنها في السنوات التالية، بدأت تتحدث عن تجربتها مع الهوس والاكتئاب بقدر أكبر من الصراحة مستهدفة الارتقاء بالوعي بالاضطرابات العقلية الثنائية وتبني الطب البديل كعلاج لها.

ودون رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور مارغوت التعازي لوفاة بطلة سوبرمان، أبرزهم صفحة دار نشر دي سي كوميكس، التي تصدر كتب سوبرمان التي قالت: "كانت هذه لويز لاين التي كبرنا معها على مر السنوات."

وقال إريك غولدمان، الكاتب في مجلة مارفل المنافسة لدي سي كوميكس، إن مارغوت كيدر "علمت جيلنا كم كانت لويز لاين رائعة."

وكتبت تيري هاتشر، التي لعب دور لويز لاين في المسلسل التلفزيوني "لويس وكلارك - المغامرة الجديدة لسوبرمان" الذي أنتج في التسعينيات من القرن العشرين، جاء فيها: "كان شرفا عظيما لي أن ألعب دور كانت كيدر تلعبه."

كما نشر داين كاين، نجم المسلسل، تعازيه لوفاة كيدر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت الممثلة الإنجليزية، سارة دوغلاس، التي قامت بدور الشخصية الخارقة الشريرة أورسا، إن كيدر "كانت تثير البهجة في كل مكان توجد فيه".

واستعاد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات السينمائية من فيلم سوبرمان الأصلي الذي أُنتج عام 1978 في حين أشاد البعض بشجاعتها عندما تحدثت عن الاضطرابات العقلية التي أصيبت بها أمام وسائل الإعلام.

وقال الممثل كاميرون كوفي، الذي يلعب دور سوبرمان في المسلسل التلفزيوني كريبتون، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان هناك القلائل من الذين استطاعوا تجسيد الأسطورة لتظهر حية على الشاشة، وهو ما فعلته مارغوت كيدر.

وعلى المستوى الشخصي، قلائل هم من كانوا يتمتعون بالصدق والشجاعة، كانت كيدر من بينهم عندما تحدثت عن مشكلاتها العقلية. وكانت دائما من الرواد ومصادر الإلهام."

وتزوجت كيدر وطلقت ثلاث مرات، ونتج عن هذه الزيجات ابنة واحدة هي ماغي وحفيدان.