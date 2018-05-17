لا فائز بمسابقة للرواية الهزلية أعمالها "ليست مضحكة بما يكفي"

مصدر الصورة JEFF MORGAN 05 / ALAMY STOCK PHOTO Image caption حصلت هيلين فيلدينغ على الجائزة العام الماضي عن روايتها "بريدجيت جونز"، وتم إطلاق إسم الرواية على خنزير من فصيلة نادرة

جُمّدت جائزة سنوية للروايات الهزلية في بريطانيا بعدما رأى أعضاء لجنة التحكيم أن الأعمال المقدمة هذا العام ليست مضحكة بالدرجة الكافية.

وقرر القائمون على مسابقة وودهاوس الامتناع عن منح الجائزة لأي شخص هذا العام.

وقال ديفيد كامبل عضو لجنة التحكيم "لم نشعر أن أيا من الكتب التي قرأناها هذا العام دفعت إلى مستوى الضحك الجماعي الذي كنا نتوقعه".

وجاء في بيان عن إدارة الجائزة أن هناك "العديد من الكتب المسلية والمكتوبة بشكل جيد" لكن "لا شيء يفي بالمعايير التي تجعل جميع أعضاء لجنة التحكيم يضحكون بصوت عال".

وفاز بالجائزة في أعوامها السابقة هيلين فيلدينغ ومايكل فراين وهوارد جاكوبسون ومارينا لويكا وألكسندر ماكول سميث.

وواحدة من الجوائز تكون إطلاق اسم الرواية الفائزة على خنزير من فصيلة نادرة.

وقال كامبل "أنا وزملائي الحكام قررنا حجب الجائزة هذا العام للحفاظ على المعايير المرتفعة جدا للرواية الكوميدية، التي تمثلها جائزة وودهاوس".

وأضاف "نتطلع إلى منح مجموع جائزتين في العام المقبل لكتاب مضحك جدا".

وجائزة وودهاوس، التي سميت على اسم الكاتب الساخر بي جي وودهاوس، هي الجائزة الوحيدة في بريطانيا التي تعترف بالروايات الساخرة للبالغين، ويتم منحها للفائز في مهرجان "هاي" للأدب والفنون.