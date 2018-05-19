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حصل فيلم شوبليفترز أو (مسألة عائلية) الدرامي الياباني على جائزة السعفة الذهبية كأحسن فيلم في دورة مهرجان كان السنيمائي لعام 2018.

وحصل الفيلم على إعجاب لجنة التحكيم التي ترأستها الممثلة كايت بلانشيت، والجمهور الذي حضر عروضه خلال أيام المهرجان بسبب العمل الدقيق الذي قام به المخرج هيروكازو كوري-إيدا لتقديم هذه الدراما الأسرية في إطار تشويقي مليء بالمفاجآت.

ويروي هذا الفيلم قصة عائلة فقيرة تلجأ إلى سرقات صغيرة كي تؤمن لقمة عيشها، ثم تعثر على طفلة متشردة في الشوارع فتؤويها.

كما فاز المخرج الأمريكي، سبايك لي، بالجائزة الكبرى وهي أكبر جوائز المهرجان بعد السعفة الذهبية عن فيلمه (بلاك كلانز مان).

ويتناول الفيلم، بالتفاصيل، قصة حقيقية لرجل شرطة أسود اخترق جماعة كو كلوكس كلان العنصرية في سبعينيات القرن الماضي ليكشف للمشاهدين تفاصيل مذهلة عن هذه الجماعة ومدى عنصريتها.

لماذا اختير "الجميع يعرفون" لافتتاح مهرجان كان 2018؟

مصدر الصورة Empics Image caption الممثلة الإيطالية أسيا أرجنتو

وخلال الاحتفال الختامي ورد ذكر خاص لإمبراطور هوليوود هارفي واينستين الذي تقاعد بعد الفضائح الجنسية التي لاحقته خلال الأشهر الأخيرة وبعد تصريح عدة ممثلات بإنه تحرش بهن واغتصب بعضهن.

وخلال كلمتها عندما كانت تقدم إحدى الجوائز قالت الممثلة الإيطالية أسيا أرجنتو "أريد أن أتوقع شيئا: واينستين لن يحظى بالترحيب هنا بعد ذلك أبدا".

ماكرون يظهر في فيلم يعرض بمهرجان كان السينمائي

كما فاز الفيلم اللبناني (كفر ناحوم) للمخرجة نادين لبكي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ويتحدث الفيلم عن الإهمال الذي يلقاه الأطفال في أحياء لبنان الفقيرة.

وفاز المخرج البولندي، باول باوليكويسكي، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم (كولد وور) وهو فيلم رومانسي يقارن بين حياة المزارعين في بولندا ورواد ملاهي الموسيقى في باريس خلال حقبة الأربعينيات والستينيات في القرن الماضي .