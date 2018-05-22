أوباما على"نتفليكس" قريباً

مصدر الصورة Getty Images

يتعاون الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل معاً لإنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية مع خدمة "نتفليكس" للبرامج الترفيهية على الانترنت .

وقالت شركة "نتفليكس" إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل "أبرما اتفاقية تستمر عدة سنوات مع الشركة".

وأضافت أن "هذه الأفلام والمسلسلات من المحتمل أن تتضمن سلسلة من النصوص المكتوبة وغير المكتوبة وأفلاماً وثائقية وتقارير".

وقالت ميشيل أوباما: " لطالما آمنت أنا وباراك بقدرة القصص على الإلهام".

ولم ترد أي تفاصيل على هذه البرامج.

وأنشأ الزوجان شركة لإنتاج برامج High Ground protection لتعرض على "نتفليكس".

وقال أوباما "من أجمل اللحظات وأبسطها خلال فترة الخدمة العامة، قدرتنا على لقاء العديد من الأشخاص الرائعين من كافة أطياف المجتمع، ومساعدتهم على سرد ومشاركة قصصهم مع جمهور أوسع".

أضاف "لذلك أنا وميشيل متحمسان جداً للتعاون مع نتفليكس ،ونأمل أن نتمكن من صقل وتنمية الشخصيات الموهوبة والمبدعة القادرة على تعزيز التعاطف والتفاهم بين الشعوب ومساعدتهم على مشاركة قصصهم مع العالم أجمع".

وتابعت ميشيل أوباما "هذا جعلنا نفكر بطريقة مختلفة حول العالم من حولنا، وساعدنا على الانفتاح على الآخرين".

وأوضحت أن "خدمة نتفليكس مناسبة جداً لنوع القصص التي نريد مشاركتها، ونحن نتطلع لبدء هذه الشراكة المميزة".

مصدر الصورة Getty Images

"فخور بشكل لا مثيل له"

عندما بدأت الشائعات تنتشر حول التعاون المرتقب بين عائلة أوباما مع "نتفليكس" بداية العام الحالي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إحدى أفكار البرامج المقترحة هو أن يدير أوباما مناظرات، حول قضايا مثل الرعاية الصحية، والتغير المناخي والهجرة.

لكن الصحيفة قالت إنه ليست هناك خطة لاستخدام تلك البرامج لمهاجمة النقاد المحافظين أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تيد سارندوس، المسؤول الأول عن المحتوى في "نتفليكس" إن "باراك وميشيل أوباما من بين الشخصيات العامة الأكثر احتراماً في العالم ويتمتعان بمكان فريد لاكتشاف وتسليط الضوء على قصص الأشخاص الذين أثروا في مجتمعاتهم ويسعون إلى تغييره للأفضل".

وأضاف" نحن فخورون لغاية بأنهم اختاروا الشركة منبراً لقدراتهم القوية في سرد الأخبار".

وتجمع شركة نتفليكس للبث بين الدراما والأفلام والبرامج الأخرى، وحازت على شعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث وصل عدد مشتركيها إلى ما يقرب من 118 مليون مشترك بنهاية عام 2017.