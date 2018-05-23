أيهما يكسب: فستان كايت أم ميغان؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption تفضل كاتي بيري فستان زفاف دوقة كامبريدج (يمين) مقارنة بفستان زفاف دوقة ساسكس

انتقدت المغنية الأمريكية كاتي بيري فستان الزفاف الذي ارتدته ميغان ماركل.

وقالت بيري إن فستان دوقة ساسكس، وهو من تصميم بيت أزياء جيفينشي، كان يحتاج إلى "تجربة (ارتدائه) مرة أخرى" قبل حفل الزفاف.

واعتبرت مغنية البوب أن فستان ماركل كان أقل مستوى من ذلك الذي ارتدته كاثرين، دوقة كامبريدج، أثناء زفافها للأمير وليام في عام 2011، والذي كان من تصميم بيت أزياء ألكسندر ماكوين. وقالت بيري "كايت تفوز !".

لكن بعيدا عن انتقادها، قالت بيري إنها "سعيدة جدا" للزوجين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كاتي بيري

وأحيط تصميم فستان زفاف الدوقة بسرية بالغة، حتى كُشف عنه في النهاية في كنيسة سان جورج في ويندسور يوم السبت.

وصممت الفستان الأبيض الناصع، الذي يتميز بفتحة عنق واسعة، مصممة الأزياء البريطانية كلير وايت كيلير، وهي أول امرأة تشغل منصب المدير الفني لمجموعة أزياء جيفينشي الفرنسية، والتي تم تعيينها في عام 2017.

وقال قصر كنزنغتون إن الدوقة اختارت التعاون عن قرب مع مصممة الأزياء المولودة في مدينة برمنغهام البريطانية بسبب "دقتها الشديد في الحياكة ولمستها الجمالية الدائمة والرائعة فضلا عن سلوكها الطيب".

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ويتناقض إلى حد كبير تصميم فتحة العنق واتساعها حول الكتفين وكذا محيط الخصر مع فستان دوقة كامبريدج الذي تميز بفتحة عنق طويلة على هيئة حرف "V" الذي صممته سارا بورتون.

وجاءت تعليقات بيري على الفستان أثناء مقابلة مع برنامج "إنترتاينمنت تونايت" التلفزيوني.

وأشادت خلال اللقاء نفسه بالدوقة الجديدة ونشاطها الإنساني وحسها الاجتماعي.

وقالت بيري "مدهش حقا ما تفعله من جهود إنسانية".

وأضافت "إنها ناشطة نسائية تبعث على الفخر، أحب كل هذا، وأدعمها وأحبها وأتمنى لهما حظا سعيدا".