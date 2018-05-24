ريتشارد غير يعود للتلفزيون بعد غياب 30 عاما بمسلسل من إنتاج بي بي سي

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال غير إنه "سعيد للغاية" بأن يعود للشاشة الصغيرة في هذا المسلسل

يعود ريتشارد غير، نجم هوليوود وبطل فيلم "امرأة جميلة"، إلى شاشة التلفزيون بعد غياب دام نحو 30 عاما.

وسيلعب غير دور قطب من أقطاب الإعلام الأمريكي في مسلسل من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى جانب هيلن ماكروري، إحدى بطلات مسلسل "بيكي بلايندرز"، والممثل بيلي هاول.

وقال غير إنه "سعيد للغاية" بالعودة للشاشة الصغيرة في هذا المسلسل، الذي كتبه توم روب سميث.

وبهذا ينضم غير لنجوم هوليوود الذين انتقلوا إلى عالم الشاشة الصغيرة، مثل نيكول كيدمان وريس ويثرسبون.

وتدور أحداث مسلسل "أم أب ابن" حول رجل الأعمال ماكس (غير)، وزوجته السابقة الثرية كاثرين (ماكروري) وابنه كادين (هاول).

وتتعرض إمبراطورية العائلة لتهديد عندما تخرج حياة كادين، الذي يدير صحيفة "ماكس" في بريطانيا، عن السيطرة، وما يترتب على ذلك من "تبعات لمستقبل الأسرة وإمبراطوريتها والبلد على وشك تغيرات كبيرة"، حسبما قال متحدث.

ويتكون المسلسل من 8 حلقات أنتجتها استوديوهات بي بي سي للدراما في لندن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تلعب ماكروري دور والدة هاول في المسلسل المكون من 8 حلقات

وقال غير "أنا سعيد جدا للعمل مع بي بي سي في هذا المشروع العظيم المكون من 8 ساعات مع أشخاص بهذه الموهبة التي لها أصداء واسعة في هذا الوقت الذي نعيشه".

وقال توم روب سميث، الذي كتب "اغتيال جياني فيرساتشي: قصة جريمة أمريكية"، إن "توصيل هذه القصة كان سيعتمد دوما على ممثلين متميزين".

ووصف سميث دور غير بأنه "مركب وأيقوني" بينما تظهر ماكروري "رقة مشاعر تسحق القلب وقوة بالغة". كما وصف هاول بأنه "واحد من أكثر الممثلين الواعدين" الذين شاهدهم على الإطلاق.

وقالت ماكروري إن السيناريو "جديد تماما ويحمل الكثير من المفاجآت"، بينما قال هاول إنه "ممتن لنيل الفرصة للعب مثل هذا الدور المركب".