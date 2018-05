مورغان فريمان يعتذر بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

مصدر الصورة PA Image caption فريمان أكد أنه لم يكن يقصد مضايقة أو إزعاج أي شخص

اعتذر الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان بعد اتهامات بسوء السلوك الجنسي، من 8 نساء وآخرين.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية الإخبارية إن مساعدة إنتاج اتهمت فريمان بالتحرش بها لعدة أشهر أثناء تصوير الفيلم الكوميدي Going In Style.

وقالت صاحبة الادعاء إن فريمان (80 عاما) تلمس جسدها مرارا وتكرارا وحاول رفع تنورتها وسألها عن ما إذا كانت ترتدي ملابس داخلية.

وقدم فريمان اعتذارا رسميا "لأي شخص شعر بالانزعاج أو عدم الاحترام بسببه".

وأصدر بيانا قال فيه "أي شخص يعرفني أو عمل معي يعرف أنني لست شخصا يسيء للآخرين عن عمد أو يتعمد إزعاجهم".

وقال إن جعل النساء يشعرن بعدم الارتياح والانزعاج "ليس من شيمي".

ويعد فريمان أحدث شخصية معروفة في هوليوود تواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي، بعد مزاعم عن اعتداءات جنسية قام بها المنتج هارفي واينستين، والتي تطورت إلى حملة ضد التحرش الجنسي في صناعة السينما الأمريكية تحت شعار "أنا أيضا".

وكانت مساعدة الإنتاج من بين ثماني نساء كشفن لشبكة سي إن إن عن تعرضهن للتحرش الجنسي.

وقالت إن الممثل آلان أركين "طلب منه التوقف. أصيب فريمان بالارتباك ولم يعرف ماذا يقول".

في غضون ذلك ، قالت امرأة عملت في فيلم "الآن أنت تراني" Now You See Me، عام 2013، إن جميع العاملات عرفن بضرورة "عدم ارتداء ملابس تبرز صدورهن، أو أية ملابس تكشف عن المؤخرة" أو أية ملابس تُظهر تفاصيل الجسم أثناء وجود الممثل فريمان.

ويقال أيضا إن الممثل اعتاد التحديق في صدور النساء وكان يطلب منهن أن ينحنين أمامه.

وقالت سي إن إن أيضا إن بعض الأشخاص الذين تحدثت معهم من بين العشرات الذين عملوا معه "أشادوا بسلوك فريمان وأثنوا عليه وأكدوا على أن سلوكه كان دائما مهنيا".