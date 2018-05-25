مصدر الصورة AFP Image caption ينفي المنتج البالغ 66 عاما أنه مارس الجنس من دون تراضٍ

من المتوقع أن يسلم قطب الإنتاج الهوليوودي، هارفي واينستين، نفسه إلى شرطة نيويورك الجمعة بشأن تهم انتهاكاته وإساءاته الجنسية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

واوضحت التقارير أنه سيتعرض للاعتقال بعد نتائج تحقيقات لجنة قضائية كبرى في مزاعم الاتهامات الموجهة إليه.

وقد أثير عدد كبير جدا من المزاعم بشأن واينستين، من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بيد أنه ظل ينفى قيامه بأي ممارسة جنسية مع أي شخص من دون موافقته.

وستكون تلك المرة الأولى التي يواجه فيها واينستين اتهاما رسميا منذ إثارة مزاعم انتهاكاته.

وقادت مزاعم الانتهاكات إلى ظهور حركة "انا أيضا" # مي توو التي سعت إلى التظاهر لجذب الانتباه للانتشار الواسع لممارسات التحرش والإساءات الجنسية.

ما التهم التي ستوجه إلى واينستين؟

ستستخلص التهم من التحقيق الذي أجرته لجنة مانهاتن القضائية الكبرى، ولم توجه هذه الاتهامات رسميا بعد، فقرار الاتهام يعتمد على النائب العام في الولاية سيروس فانس.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن التهم تتعلق بمزاعم تقدمت بها الممثلة لوسيا أيفانز.

وقد شرحت أيفانز تفصيليا اتهاماتها ضد واينستين في مقال نشرته صحيفة نيويوركر في اكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وليس واضحا بعد هل سيواجه واينستين اتهامات أخرى تقدمت بها ممثلات أخريات.

Image caption تحدث كل من أنجلينا جولي وغوينث بالترو وكارا ديلفين عن تحرشه بهن

فمن المعروف أن شرطة نيويورك تحقق في مزاعم اغتصاب تقدمت بها الممثلة باز دي لا هويرتا.

كما رفعت هذا الشهر المنتجة في شبكة نيتفلكس، ألكساندرا كانوسا، قضية في نيويورك، تتهم فيها واينستين باغتصابها والاعتداء الجنسي عليها، فضلا عن توجية إساءات لفظية لها طوال خمس سنوات.

ويخضع بعض هذه القضايا لقانون "السقوط بالتقادم" لمرور سنوات طويلة عليها، لكن هذا الأمر لا ينطبق على قضية أيفانز.

وحتى في حالة تطبيق قانون التقادم، يظل من حق القاضي دعوة النساء للشهادة لتأسيس ملف بشأن نمط السلوك، كما حدث في المحاكمة الأخيرة للممثل بيل كوسبي.

لم يعلق محامي واينستين، بنيامين برافمان، على التقارير التي أشارت إلى أن موكله سيسلم نفسه قريبا.

وقالت التايمز إن واينستين سيسلم نفسه صباح الجمعة، ليستدعى لاحقا للمثول أمام محكمة مانهاتن الجنائية.

من اتهم واينستين أيضا؟

يواجه قطب الإنتاج الهوليوودي اتهامات التحرش الجنسي التي تقدمت بها عشرات النساء، واتهمه بعضهن بالاغتصاب.

مصدر الصورة Reuters Image caption تتهم آشلي جود المنتج هارفي واينستين بالإضرار بمهنتها انتقاما منها لرفضها عروضه الجنسية

والممثلات كيت بيكنسيل وليزيت أنتوني وغوينث بلاترو من بين أشهر الممثلات اللائي تحدثن عن إساءاته إليهن.

وقاضت الممثلة أشلي جود المنتج، البالغ من العمر 66 عاما، زاعمة أنه دمر حياتها المهنية بعد رفضها عروضه الجنسية.

وكانت إحدى القضايا في نيويورك عندما اتهمت عارضة الأزياء الإيطالية، أمبرا باتيلانا، واينستين بالتحرش بها وتحسس جسدها في عام 2015.

وقد خلص المحققون إلى عدم توجيه اتهام له في هذه القضية، على الرغم من وجود تسجيل صوتي يقر فيه واينستين بأنه قد لمس ثدييها ويتعهد بعدم فعل ذلك ثانية.

ويراجع المحققون في لوس أنجلس عدة قضايا، تتضمن اتهامات ضد واينستين بعد تحقيقات الشرطة.

كما تنظر شرطة العاصمة البريطانية، لندن، في عدد مزاعم الإساءات الجنسية ضد واينستسن أيضا.

ما الذي حدث للمنتج السينمائي؟

تركت هذه المزاعم حياة واينستين المهنية في حالة يرثى لها.

فقد طرد العام الماضي من شركة الانتاج التي تحمل اسمه والتي أعلنت لاحقا إفلاسها.

وادانت شخصيات بارزة في الصناعة السينمائية سلوك واينستين، كما أبعدته المنظمة التي تمنح جوائز الأوسكار من عضويتها.

كيف تفاعل الناس مع الأخبار الأخيرة؟

رحب بعض من وجهوا اتهامات إلى واينستين بالاتهامات وشيكة الحدوث.

وكتبت الممثلة، روز ماكغوان، تقول إن بعض النساء أُعطين أملا بأنه سيحاسب على أعماله.

وقالت "قبل عشرين عاما، أقسمت بأن أصحح هذا الخطأ. واليوم نحن قريبون بخطوة واحدة من العدالة".

وزعمت الممثلة الإيطالية، آسيا أرجينتو، أن واينستين اعتدى جنسيا عليها في التسعينيات، في تعليقها على الأخبار الأخيرة في تغريدة على تويتر.

ما الذي أثارته قضية واينستين؟

انتشرت حملة "أنا ايضا" (#مي تو) ضد التحرش والإساءات الجنسية في هوليود الخريف الماضي.

وأعقبت دعوة من الممثلة أليسا ميلانو على تويتر للنساء اللواتي تعرضن لتحرش أو اعتداء جنسي ليكتبن إلى حملة "أنا ايضا"، فتلقت نصف مليون رد خلال 24 ساعة.

وفي يناير/كانون الثاني، شرع أكثر من 300 ممثلة وكاتبة ومخرجة مشروع "تايمز أب"، جمعوا فيه تبرعات بنحو 21 مليون دولار في غضون شهر واحد فقط لتمويل توفير مشورة قانونية لمن عانين من التحرش والإساءات والاعتداءات الجنسية خلال العمل.

وما زال العديد من القضايا يتكشف كل أسبوع.

وفي الخميس الماضي، اعتذر النجم السينمائي، مورغان فريمان، إثر مزاعم ارتكابه إساءات سلوك جنسية.