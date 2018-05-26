العالم في أسبوع بالصور

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قبلة دوق ودوقة ساسيكس على أعتاب كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في أعقاب زفافهما. وأصبحت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل أحدث عضو في الأسرة الملكية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري.