العالم في أسبوع بالصور

  • 26 مايو/ أيار 2018

باقة من أجمل الصور الصحفية التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

قبلة دوق ودوقة ساسيكس على أعتاب كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في أعقاب زفافهما. مصدر الصورة Danny Lawson/Reuters
Image caption قبلة دوق ودوقة ساسيكس على أعتاب كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في أعقاب زفافهما. وأصبحت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل أحدث عضو في الأسرة الملكية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري.
الحمم تندلع من بركان كيلوا في هاواي مصدر الصورة Mario Tama/Getty Images
Image caption في هاواي ، لا تزال الحمم تندلع من بركان كيلوا بينما يتجمع الناس في الشارع هربا من جحيم البركان.
قسيسة تضيئ الشموع لضحايا هجوم مانشستر أرينا في بريطانيا، قبل خدمة في كاتدرائية مانشيستر بمناسبة مرور عام على التفجير الانتحاري الذي راح ضحيته 22 شخصا. مصدر الصورة Paul Ellis/Reuters
Image caption قسيسة تضيئ الشموع لضحايا هجوم مانشستر أرينا في بريطانيا، قبل خدمة في كاتدرائية المدينة البريطانية بمناسبة مرور عام على الهجوم الانتحاري الذي راح ضحيته 22 شخصا.
مجموعة من الطلاب يقرأون القرآن في حلقات خلال شهر رمضان في أحد ميادين إندونيسيا. مصدر الصورة YT Haryono/Reuters
Image caption طلاب يقرأون القرآن في حلقات خلال شهر رمضان في أحد ميادين إندونيسيا.
أطفال يرتدون عباءات عملاقة، خلال مشاركتهم في أحد عروض مهرجان أدنبرة الدولي للطفولة لهذا العام. مصدر الصورة Jane Barlow/PA
Image caption أطفال يرتدون عباءات عملاقة، خلال مشاركتهم في أحد عروض مهرجان أدنبرة الدولي للطفولة لهذا العام.
جنود يسيرون بجوار المباني المهدمة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق مصدر الصورة Omar Sanadiki/Reuters
Image caption جنود يسيرون بجوار مباني مهدمة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق
سيدة تنسق الأزهار في مهرجان تشيلسي السنوي في لندن مصدر الصورة Victoria Jones/PA
Image caption سيدة تنسق الأزهار في مهرجان تشيلسي السنوي في لندن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرة البيت الأبيض في رحلة. مصدر الصورة Carlos Barria/Reuters
Image caption الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرة البيت الأبيض في رحلة.
دب صغير يلعب في الماء في حديقة حيوانات بيوباركو Bioparco في روما. مصدر الصورة Tiziana Fabi/AFP
Image caption دب صغير يلعب في الماء في حديقة حيوانات بيوباركو Bioparco في روما.
أشخاص ينامون على الرصيف للهروب من الحرارة داخل المنازل والانقطاع المتكرر للكهرباء في كراتشي الباكستانية مصدر الصورة Akhtar Soomro/Reuters
Image caption أشخاص ينامون على الرصيف هربا من ارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل والانقطاع المتكرر للكهرباء في كراتشي الباكستانية

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