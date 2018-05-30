مصدر الصورة Reuters Image caption قالت بار في تغريدتها إن فاليري جاريت ابنة الاخوان المسلمين وأفلام "كوكب القردة"

أعلنت شبكة ايه بي سي إيقاف مسلسل الممثلة الكوميدية روزان بار إثر تغريدة عنصرية شبهت فيها مساعدة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تنحدر من أصول أفريقية بالقرد.

وقالت الشبكة "ما قالته روزان في تغريدتها أمر بغيض ومقيت ولا يتمشى مع قيمنا وقررنا إلغاء برنامجها".

وقالت بار إن فاليري جاريت ابنة الاخوان المسلمين وأفلام "كوكب القردة".

وكان مسلسلها الكوميدي "روزان"، وهو نسخة جديدة من برنامجها الذي كان يبث في التسعينيات، من البرامج الناجحة على القناة.

وألغت بار التغريدة، ولكنها لم تستطع احتواء الأزمة التي تسببت فيها.

وقالت روزان في تغريدة "أقدم اعتذاري لفاليري جاريت وكل الأمريكيين"، وذلك بعد تغريدة أخرى دافعت فيها عن التغريدة وقالت فيها إنها "مزحة".

وقالت روزان "أنا آسفة بحق بشأن المزحة السيئة بشأن السياسة وشكلها. كان يجب أن أتصرف بصورة أفضل. أرجو أن تسامحوني فقد كانت مزحتي تفتقر إلى الذوق".

وجاءت تغريدة بار الأولى ردا على مستخدم آخر على تويتر، اتهم فيها جاريت بالمساعدة في التستر على تجسس مزعوم أثناء فترة حكم أوباما.

وكانت جاريت من كبار مستشاري أوباما، وكانت تعمل معه منذ بداية عمله السياسي في شيكاغو.

وولدت جاريت في إيران لوالدين أمريكيين من أصول إفريقية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جاريت ف احتفال مع أوباما

ولم تكن جاريت الهدف الوحيد لبار في تغريداتها على تويتر في الأيام الأخيرة.

ويوم الاثنين زعمت بار، 65 عاما، في تغريدة أن تشيلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون، متزوجة من أحد أقارب المستثمر واسع الثراء جورج سوروس.

ثم كتبت بار تغريدة اعتذرت فيها لكلينتون.

وزعمت بار ايضا أن سوروس، وهو يهودي، كان متواطئا مع النازي، وهو ما وصفه المتحدث باسمه بأنه "إهانة".

ويوم الأحد انتقدت بار أسرة أوباما لتوقيع اتفاق مع نتفليكس لإنتاج برامج تلفزيونية وأفلام.

والمحت بار، التي حاولت أن تصبح مرشحة حزب الخضر للرئاسة عام 2012، إلى أنها تسعى للتشرح للبيت الأبيض.

وكتبت بار الثلاثاء في تغريدة إنها "الآن ستترك تويتر".

وردا على تغريدة بار، قالت جاريت في مؤتمر عن العنصرية إن مزحة بار تمثل "لحظة تعلم".

وأضافت "أنا بخير ولكنني أشعر بالقلق إزاء هؤلاء الذين لا يوجد لديهم دائرة أصدقاء أو معارف تأتي لنجدتهم والدفاع عنهم".

وأضافت أن روبرت إيغير، المدير التنفيذي لديزني، الشركة الأم لـ ايه بي سي، اتصل بها للاعتذار وقال إنه "لا تسامح لديه على الإطلاق" مع تغريدة بار.

وبعد أن أعلنت أيه بي سي إلغاء برنامج بار، أعلنت شركة أي سي إم بارتنرز، التي تدير أعمال بار، إنها أوقفت العمل معها.