مديحة يسري: رحلة عطاء أثرت الحياة الفنية في مصر

توفيت الممثلة المصرية مديحة يسري عن عمر يناهز 97 عاما بعد صراع مع المرض.

اختيرت يسري كواحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينيات، وامتدت مسيرتها الفنية الحافلة لأكثر من سبعة عقود.

ولدت يسري، واسمها الحقيقي هنومة حبيب خليل، في عام 1921، وبدأت رحلتها الفنية بمشهد صامت في فيلم "ممنوع الحب" أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب في عام 1942.

وبعد عامين، لعبت الفنانة المصرية دور البطولة في فيلم "أحلام الشباب" أمام المطرب فريد الأطرش.

قدمت يسري، التي لقبت بـ"سمراء النيل"، أكثر من 90 فيلما، بعضها من كلاسيكيات السينما المصرية مثل "حياة أو موت" مع الفنان عماد حمدي، و"الخطايا" مع المطرب عبد الحليم حافظ، و"أيوب" مع الممثل العالمي عمر الشريف.

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "الإرهابي" مع الفنان عادل إمام في عام 1994.

وعلى شاشة التلفزيون، قدمت يسري 12 مسلسلا منها "هوانم غاردن سيتي"، و"وداعا يا ربيع العمر"، و"الباقي من الزمن ساعة".

ودخلت يسري مجال الإنتاج السينمائي، حيث أنتجت عدة أفلام منها "الأفوكاتو مديحة" في عام 1950، و"وفاء للأبد" في عام 1953، و"قلب يحترق" في عام 1959.

وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي، عينها الرئيس السابق حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى المصري.

تزوجت مديحة يسري أربع مرات، أولها من الملحن والممثل محمد أمين، ثم المخرج أحمد سالم، ثم المغني محمد فوزي، وأخيرا الشيخ إبراهيم سلامة راضي.

أنجبت من الفنان محمد فوزي نجلهما عمرو، الذي توفي وهو في السادسة والعشرين من عمره في حادث سيارة.

تعتبر مديحة يسري، بالإضافة إلى فاتن حمامة، الممثلة الوحيدة التي مثلت أمام أربعة من كبار نجوم الغناء في مصر، هم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، ومحمد فوزي، وعبد الحليم حافظ.

وكُرمت يسري في عدد من المهرجانات المصرية والعربية، ومنحتها أكاديمية الفنون المصرية الدكتوراة الفخرية في عام 2017.

وقضت يسري سنوات عمرها الأخيرة تتنقل باستخدام كرسي متحرك، إلى أن ضعفت صحتها ولزمت فراش المرض ثم توفيت في مستشفى المعادي العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة.