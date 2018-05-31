مصدر الصورة Getty Images Image caption كانت مصممة الأزياء أنيسة حسيبوان تدير شركة رحلات إلى جانب تصميم الأزياء

أصدرت السلطات الإندونيسية حكما يقضي بسجن مصممة أزياء المحجبات الشهيرة، أنيسة حسيبوان، 18 عاما بتهمة الاحتيال.

وتعد حسيبوان واحدة من أشهر مصممي الأزياء، إذ تقف وراء حدثا تاريخيا في أسبوع موضة الأزياء في نيويورك بتقديمها تصاميم للحجاب الإسلامي.

وأدانت المحكمة حسيبوان وزوجها، أنديكا سوراشمان، بارتكاب جرائم احتيال من خلال إدارة شركة تنظيم رحلات يملكونها باسم "فرست ترافيل".

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وقال الادعاء إنهما جمعا أموالا بقيمة 60 مليون دولار لتنظيم رحلات عمرة.

ووجهت إليهما تهمة اختلاس الأموال وعدم تنظيم رحلات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قدم حسيبوان تصاميمها في عروض أزياء أقيمت في نيويوك ولندن وكان

وتعد حسيبوان رائدة في موضة الأزياء الإسلامية، وتصاميمها الأنيقة.

كما عرضت تصاميمها خلال عروض للأزياء أقيمت في لندن واسطنبول وكان.

وكانت قد صرحت لبي بي سي عام 2016 إن تصاميمها "مستوحاه من الأميرات والملكات".