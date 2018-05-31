مصدر الصورة AFP Image caption واينستين يغادر قاعة المحكمة يوم 25 مايو/أيار

وجهت محكمة أمريكية تهم الاغتصاب من الدرجة الأولى والثالثة وارتكاب جرائم جنسية لهارفي واينستين، حسبما قال سايروس فانس، مسؤول الادعاء في منهاتن في تصريح يوم الأربعاء.

ويأتي توجيه الاتهام لوانستين إثر إلقاء القبض عليه ومثوله أمام المحكمة الجمعة الماضي. واتهمت أكثر من 70 امرأة واينستين باعتداءات وتحرشات جنسية، وترجع بعض الاتهامات لعشرات الأعوام.

وطالما نفى وانستين ممارسة الجنس دون موافقة الطرف الآخر.

وقادت مزاعم الانتهاكات ضد قطب الانتاج السينمائي إلى ظهور حركة "انا أيضا" # مي توو التي سعت إلى التظاهر لجذب الانتباه للانتشار الواسع لممارسات التحرش والإساءات الجنسية.

ومن المعروف أن شرطة نيويورك تحقق في مزاعم اغتصاب تقدمت بها الممثلة باز دي لا هويرتا ضد واينستسن.

كما رفعت هذا الشهر المنتجة في شبكة نيتفلكس، ألكساندرا كانوسا، قضية في نيويورك، تتهم فيها واينستين باغتصابها والاعتداء الجنسي عليها، فضلا عن توجية إساءات لفظية لها طوال خمس سنوات.

جورج كلوني: مزاعم تحرش المنتج هارفي واينستين بنساء سلوك "لا يمكن الدفاع عنه"

Image caption تحدث كل من أنجلينا جولي وغوينث بالترو وكارا ديلفين عن تحرشه بهن

وكانت الممثلات كيت بيكنسيل وليزيت أنتوني وغوينث بلاترو من بين أشهر الممثلات اللائي تحدثن عن إساءاته إليهن.

وقاضت الممثلة أشلي جود المنتج، البالغ من العمر 66 عاما، زاعمة أنه دمر حياتها المهنية بعد رفضها عروضه الجنسية.

وكانت إحدى القضايا في نيويورك عندما اتهمت عارضة الأزياء الإيطالية، أمبرا باتيلانا، واينستين بالتحرش بها وتحسس جسدها في عام 2015.