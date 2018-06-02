العالم في أسبوع بالصور: صحفي عائد للحياة وشمس تشرق من مانهاتن
مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع الممتد من 26 مايو/ أير إلى 1 يونيو/ حزيران.
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الأمريكيون في نيويورك يتسمتعون بمشاهدة ظاهرة "مانهاتن هنج" عندما يظهر قرص الشمس وقت الغروب والشروق في آخر الشوارع الشرقية والغربية في حي منهاتن، وهي ظاهرة تتكرر سنويا لمدة يوم أو يومين.
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إخلاء حديقة "أوروبا بارك" في مدينة راست جنوب ألمانيا من آلاف الزائرين بعد اندلاع حريق هائل في المكان في 26 مايو/ أيار الماضي.
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امرأتان تواسيان بعضهما البعض أمام جدارية تحمل صورة سافيتا هالبانافار، التي فقدت حياتها عندما لم يسمح لها بالإجهاض في أيرلندا قبل اقرار قانون الإجهاض التاريخي، والتقطت االصورة تزامنا مع استفتاء عام على التعديل الثامن لقانون الإجهاض الأيرلندي.
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أعمدة من الدخان الملون تتصاعد من ألعاب نارية أوقدها رجال شرطة معتصمون بثياب النوم (البيجاما) احتجاجا على أوضاع عملهم أمام مقر قيادة شرطة الدائرة الثالثة عشر في باريس.
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Reuters
لؤلؤة "الأسد النائم"، التي يرجع تاريخها إلى الامبراطورة كاثرين الروسية، التي التقطت أثناء عرض اللؤلؤة قبل طرحها في المزاد في هايغ في هولندا. ويعتقد أنها أكبر لؤلؤة مستخرجة من المياه العذبة في العالم.
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Reuters
المهاجم البريطاني جاريث بايل يحتفل بفوز ناديه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا ويقبل الكأس التي حصل عليها النادي الملكي بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كييف.
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Reuters
أعمدة غازات بركانية تتصاعد وتدفقات حمم تعبر طريق بوهويكي أثناء ثورة بركان كيلاويا في جزر هاواي، وذلك بعد بداية ثوران البركان في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الغازات البركانية إلى ارتفاع يصل إلى حوالي 30 ألف قدم في السماء.
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Reuters
الصحفي الروسي المعارض أركادي بابتشنكو، يتوسط مسؤولين أوكرانيين، يظهر فجأة في مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة كييف للإعلان عن مقتله في إطار عملية خداعية استهدفت كشف مخطط لاغتياله في أوكرانيا.
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رجلان هنديان يستلقيان لنيل قسط من الراحة في ظل حاوية ضخمة من القماش محملة على شاحنة نقل بها قش يستخدم في إطعام الحيوانات في مدينة آجمر في ولاية راجاستان غرب الهند.
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SHUTTERSTOCK
البرق أثناء عاصفة قوية تمر بالعاصمة البريطانية، وسجلت أجهزة الرصد أن البرق ضرب بريطانيا 15 ألف مرة في أربع ساعات أثناء هذه العاصفة.
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