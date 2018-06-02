العالم في أسبوع بالصور: صحفي عائد للحياة وشمس تشرق من مانهاتن

  • 2 يونيو/ حزيران 2018

مجموعة من أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة في الأسبوع الممتد من 26 مايو/ أير إلى 1 يونيو/ حزيران.

  • مانهاتن هنج Getty Images

    الأمريكيون في نيويورك يتسمتعون بمشاهدة ظاهرة "مانهاتن هنج" عندما يظهر قرص الشمس وقت الغروب والشروق في آخر الشوارع الشرقية والغربية في حي منهاتن، وهي ظاهرة تتكرر سنويا لمدة يوم أو يومين.

  • دخان كثيف Getty Images

    إخلاء حديقة "أوروبا بارك" في مدينة راست جنوب ألمانيا من آلاف الزائرين بعد اندلاع حريق هائل في المكان في 26 مايو/ أيار الماضي.

  • سافيتا هالبانافار Getty Images

    امرأتان تواسيان بعضهما البعض أمام جدارية تحمل صورة سافيتا هالبانافار، التي فقدت حياتها عندما لم يسمح لها بالإجهاض في أيرلندا قبل اقرار قانون الإجهاض التاريخي، والتقطت االصورة تزامنا مع استفتاء عام على التعديل الثامن لقانون الإجهاض الأيرلندي.

  • دخان ملون Getty Images

    أعمدة من الدخان الملون تتصاعد من ألعاب نارية أوقدها رجال شرطة معتصمون بثياب النوم (البيجاما) احتجاجا على أوضاع عملهم أمام مقر قيادة شرطة الدائرة الثالثة عشر في باريس.

  • لؤلؤة الأسد النائم Reuters

    لؤلؤة "الأسد النائم"، التي يرجع تاريخها إلى الامبراطورة كاثرين الروسية، التي التقطت أثناء عرض اللؤلؤة قبل طرحها في المزاد في هايغ في هولندا. ويعتقد أنها أكبر لؤلؤة مستخرجة من المياه العذبة في العالم.

  • جاريث بايل Reuters

    المهاجم البريطاني جاريث بايل يحتفل بفوز ناديه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا ويقبل الكأس التي حصل عليها النادي الملكي بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كييف.

  • بركان Reuters

    أعمدة غازات بركانية تتصاعد وتدفقات حمم تعبر طريق بوهويكي أثناء ثورة بركان كيلاويا في جزر هاواي، وذلك بعد بداية ثوران البركان في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الغازات البركانية إلى ارتفاع يصل إلى حوالي 30 ألف قدم في السماء.

  • أركادي بابتشنكو Reuters

    الصحفي الروسي المعارض أركادي بابتشنكو، يتوسط مسؤولين أوكرانيين، يظهر فجأة في مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة كييف للإعلان عن مقتله في إطار عملية خداعية استهدفت كشف مخطط لاغتياله في أوكرانيا.

  • شاحنة نقل Getty Images

    رجلان هنديان يستلقيان لنيل قسط من الراحة في ظل حاوية ضخمة من القماش محملة على شاحنة نقل بها قش يستخدم في إطعام الحيوانات في مدينة آجمر في ولاية راجاستان غرب الهند.

  • برق SHUTTERSTOCK

    البرق أثناء عاصفة قوية تمر بالعاصمة البريطانية، وسجلت أجهزة الرصد أن البرق ضرب بريطانيا 15 ألف مرة في أربع ساعات أثناء هذه العاصفة.

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