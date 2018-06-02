امرأتان تواسيان بعضهما البعض أمام جدارية تحمل صورة سافيتا هالبانافار، التي فقدت حياتها عندما لم يسمح لها بالإجهاض في أيرلندا قبل اقرار قانون الإجهاض التاريخي، والتقطت االصورة تزامنا مع استفتاء عام على التعديل الثامن لقانون الإجهاض الأيرلندي.