النجم التلفزيوني سايمون كاول لم يستخدم الهاتف المحمول منذ عشرة أشهر

مصدر الصورة EPA Image caption سايمون كاول أشار إلى أن الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول كان "تجربة غريبة".

كشف النجم التلفزيوني الشهير سايمون كاول عن أنه لم يستخدم هاتفه المحمول منذ عشرة أشهر، مؤكدا أن ذلك انعكس إيجابا على صحته النفسية.

وأضاف، في لقاء أجرته معه صحيفة ميل أون صنداي، أنه انزعج من استخدامه المفرط للهاتف المحمول.

وأكد كاول، 58 سنة، أنه أصبح "أكثر قدرة على التركيز".

وأشار إلى الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول كان "تجربة غريبة"، لكنه أكد أنها جعلته "أكثر سعادة".

وقال: "لقد امتنعت حرفيا عن استخدام الهاتف لعشرة أشهر."

وأضاف: "أثار انزعاجي انشغال الجميع بهواتفهم، وأنا منهم حتى أثناء الاجتماعات. بالطبع لا يمكنك التركيز."

وأشارت نتيجة مسح أجرته شركة ديلويت للخدمات المهنية إلى أن 55 في المئة من مستخدمي الهاتف المحمول يتفقدون هواتفهم كل 15 دقيقة أثناء اليقظة بينما يرى 41 في المئة من المشاركين في المسح يعتقدون أن شركاءهم يفرطون في استخدام الهاتف.

وفي مارس/ آذار الماضي، كُشف النقاب عن تطبيق يكافأ الطلاب على الوقت الذين يبتعدون فيها عن هواتفهم، والذي يتوقع أن ينطلق في 170 جامعة في بريطانيا.

وتوقف بعض النجوم عن استخدام الهاتف المحمول، من بينهم إلتون جون، وتيرا بانكس، وتوم كروز، وسارة جيسيكا باركر.