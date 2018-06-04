وفاة الإذاعي المصري أحمد سعيد المدير السابق لصوت العرب

مصدر الصورة TWITTER Image caption تولى أحمد سعيد منصب رئيس إذاعة صوت العرب لمدة 14 سنة

توفي الاذاعي أحمد سعيد في القاهره مساء الاثنين عن عمر ناهز الثلاثة وتسعين عاما.

ورأس أحمد سعيد إذاعة صوت العرب لمدة 14 عاما منذ تأسيسها في عام 1953 وحتي تقدم باستقالته في سبتمبر عام 1967 عقب "نكسة" يونيو/ حزيران.

ويعتبر سعيد واحدا من أهم المذيعين في الإذاعة المصرية في تلك الحقبة، وعُرف بأسلوبه المميز في الأداء الإذاعي في ذروة انتشار صوت العرب كصوت لثورة يوليو/ تموز 1952.

وينسب البعض لأحمد سعيد إذاعته لبيانات عن مصادر عسكرية أعلنت عن انتصارات للجيش المصري في عام 1967.

إلا أن الراحل قد صرح قبيل وفاته بأنه نقل البيانات التي كانت تأتي إليه من مصادر رسمية وكان ملتزما بإذاعتها دون تغيير.