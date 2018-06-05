تفجير لوكربي في دراما تلفزيونية

مصدر الصورة AFP Image caption يُعد حادث لوكيربي هو العمل الإرهابي الأسوأ في تاريخ بريطانيا

أفاد موقع هوليوود ريبورتر بأن الاستعدادات جارية في القناة الرابعة البريطانية لإنتاج عمل درامي تلفزيوني عن حادث تفجير الطائرة بان امريكان فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988.

ويتولى المخرج كيفن ماكدونالد، الحائز على جائزة الأوسكار، مسؤولية المشروع الفني الذي كُتب في الأصل ليكون فيلما.

وقال ماكدونالد: "قررنا أن نصنع مسلسلا تلفزيونيا لأنه الطريقة التي تواكب العصر".

ولم تؤكد القناة الرابعة، حتى الآن، بدء العمل في إنتاج المسلسل الدرامي الذي سيكتبه السيناريست الاسكتلندي ديفيد هاروور.

مصدر الصورة AFP Image caption توفي عبد الباسط المحرقي، منفذ تفجير لوكيربي، عام 2012 إثر الإصابة بالسرطان

وانفجرت الطائرة التي تحمل الرحلة الجوية رقم 103 لبان أمريكا على ارتفاع 31 ألف قدم أعلى لوكربي بعد 38 دقيقة من إقلاعها من لندن في اتجاه نيويورك في 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1988.

وقُتل جميع ركاب الطائرة، من طراز بوينغ 747، وعددهم 259 راكبا علاوة على 11 شخصا كانوا موجودين على الأرض في موقع سقوط الطائرة.

وسُجن الليبي عبد الباسط المقرحي لنحو 27 سنة عام 2001 عقب إدانته بتنفيذ أعنف عمل إرهابي في تاريخ بريطانيا.

وتوفي ضابط المخابرات الليبي، بعد معاناة مع مرض سرطان البروستاتا عام 2012، وذلك عقب الإفراج عنه لتدهور حالته الصحية في 2009.

مصدر الصورة AFP Image caption من أبرز أفلام كيفن ماكدونالد "آخر ملوك أسكتلندا" والفيلم الوثائقي عن حياة ويتني هيوستون

ويجسد المسلسل التلفزيوني قصة حادث تفجير الطائرة وما انتشر عنه من نظريات المؤامرة، وفقا لمراسل هوليود ريبورتر.

ووصف ماكدونالد حادث لوكربي العام الماضي بأنه من "الأحداث الكبرى التي ألقت بظلاها على اسكتلندا".

وأضاف: "يبدو هذا الحادث وكأنه النظير البريطاني لمقتل جون كينيدي، إذ يشترك الحادثان في أنهما لا يزالان مؤامرة تستعصي على الكشف".

وكشف مخرج الأوسكار النقاب في سبتمبر/ أيلول الماضي عن آخر أفلامه في إطار أنشطة مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو فيلمه الوثائقي "هذا يوم في سبتمبر/ أيلول" الذي يتناول حياة نجمة هوليود ويتني هيوستن.