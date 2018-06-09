المسيرة الحافلة للمصور الأمريكي الراحل ديفيد دوغلاىس دنكان
صور تلخص المشوار المهني الحافل للمصور الصحفي الأمريكي الشهير ديفيد دوغلاىس دنكان، الذي امتد أكثر من 60 عاما.
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Alamy
توفي المصور الصحفي الأمريكي الشهير، ديفيد دوغلاس دنكان، وهو في سن الـ102 من العمر في فرنسا، وذلك بعد حياة مهنية حافلة امتدت أكثر من 60 عاما. ولد دونكان في عام 1916، وبدأ مشواره مع التصوير الصحفي حينما كان يدرس علم الآثار في جامعة أريزونا. وفي عام 1946، عين دونكان مصورا صحفيا في مجلة "لايف".
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
وفي الأعوام التالية، تعددت الأحداث التي كلفته المجلة بتغطيتها من نهاية الاستعمار البريطاني للهند إلى نزاعات وحروب حول العالم، بينها الحرب بين الكوريتين، حيث التقطت هذه الصورة في عام 1950.
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
نقل دنكان مشاهد من حرب فيتنام المستعرة، كما في هذه الصورة التي التقطها في عام 1967. وأنتج كتابين من حصيلة عمله خلال الحرب.
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
بعيدا عن عمله كمصور حربي، اشتهر دنكان بالتقاط صور فنية لصديقه الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، وهو ما أدى إلى إنتاج عدد من الكتب عن ذلك الفنان.
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
ارتبط دنكان بصداقة شخصية مع الرسام بابلو بيكاسو، سمحت له بتصويره في لقطات نادرة.
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
من أشهر أعمال دنكان صورة لريتشارد نيكسون وهو يجيب على سؤال أثناء مؤتمر صحفي في عام 1968 في إطار حملته الانتخابية قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
واشتهر دنكان بهذه الصورة أيضا لنيكسون وهو يجلس وحيدا في غرفة فندق قبل إلقاء خطاب الفوز في الانتخابات.
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David Douglas Duncan/Courtesy Harry Ransom Center
تبرع دنكان بأرشيف، شمل 400 صندوق من الصور والأعمال الأخرى، إلى مركز هاري رانسام الأمريكي في عام 1996.
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