توفي المصور الصحفي الأمريكي الشهير، ديفيد دوغلاس دنكان، وهو في سن الـ102 من العمر في فرنسا، وذلك بعد حياة مهنية حافلة امتدت أكثر من 60 عاما. ولد دونكان في عام 1916، وبدأ مشواره مع التصوير الصحفي حينما كان يدرس علم الآثار في جامعة أريزونا. وفي عام 1946، عين دونكان مصورا صحفيا في مجلة "لايف".